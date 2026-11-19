Para los fans de los videojuegos, el gran evento del año ha sido el lanzamiento de 'Grand Theft Auto VI' (o "GTA 6", para los amigos). Llega 13 años después de la anterior entrega, pero si el submundo criminal de Leonida no es suficiente y queremos más historias con delincuentes, pandilleros y submundos salvajes, podemos recurrir al mundillo del anime.

'Black Lagoon', 'Baccano!' o 'Durarara!' son opciones imprescindibles con las que no podemos fallar, aunque tristemente no se encuentran en streaming en ningún servicio de España. Otro clásico ideal para seguir en esa buena vibra sería 'Cowboy Bebop', pero si queremos expandir un poquito más nuestros horizontes, por aquí van cuatro series de anime de criminales para echar mucho más que un ratito entre partida y partida.

Tokyo Revengers

Si hablamos de pandilleros y criminales, 'Tokyo Revengers' es imprescindible. Nos lleva al crudo mundo de las bandas callejeras japonesas, en un drama cargado de reyertas y sangre con un joven que busca cambiar su futuro alterando el pasado.

Disponible en Disney+ y Crunchyroll

El timador timado

'El timador timado' sigue a un grupo de timadores que se unen para dar golpes de altura contra criminales ricos. La historia arranca cuando Makoto Edamura, el mayor estafador de Japón, termina siendo estafado y lo pierde todo, aquí es cuando un misterioso ladrón francés le recluta para su próximo trabajo.

Disponible en Netflix

Lupin III

Aunque 'Lupin III' ha tenido muchas versiones, la serie clásica capitaneada por Isao Takahata y Hayao Miyazaki captura de miedo el frenesí de las persecuciones en coche y el atractivo de una vida criminal, aunque con mucho humor y una romantización menos cafre que la obra original de Monkey Punch. Con protagonistas de dudosa moralidad y crímenes que se van apilando capítulo tras capítulo y la policía pisándoles siempre los talones.

Disponible en Rakuten TV

Ikebukuro West Gate Park

Si hablamos de crimen urbano y las consecuencias que tiene el mezclarse con pandillas (y la gente equivocada), 'Ikebukuro West Gate Park' da justo en el clavo. Un drama de misterio centrado en un joven de veinte años que a menudo termina involucrado en situaciones demasiado peligrosas.

Disponible en Crunchyroll

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