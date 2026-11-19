Un abrazo que llevaba demasiado tiempo esperando. Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban han vuelto a encontrarse cara a cara en el plató de 'GH VIP 9' después de cerca de tres años y medio sin verse. Lo que podía haber sido un saludo incómodo entre dos antiguos compañeros terminó convirtiéndose en una conversación cargada de emociones, reproches pendientes y revelaciones que la colaboradora desconocía. Entre ellas, una especialmente significativa: el presentador había hecho gestiones para facilitar su regreso a Mediaset.

La complicidad que ambos demostraron durante años en 'Sálvame' parecía haber quedado atrás después de la cancelación del programa en 2023. Aunque inicialmente mantuvieron el contacto telefónico, las conversaciones terminaron desapareciendo. Una distancia que el de Badalona quiso poner sobre la mesa nada más comenzar el encuentro.

"Yo creo que llevamos cerca de tres años y medio sin vernos. Durante ese tiempo, al principio sí que hablábamos por teléfono, luego dejamos de hacerlo", recordaba en la gala de estreno de la novena edición de 'GH VIP'. El presentador también reconocía que, de no haber participado Esteban en el reality, probablemente habrían seguido sin coincidir.

El paso del tiempo no había borrado el malestar. "Veinte años que nos conocemos y qué dolor que haya acabado así. Al menos por mi parte. Yo lo he sentido con muchísimo dolor", le confesaba Jorge Javier, que quiso aclarar algunas declaraciones anteriores de su antigua compañera.

Belén, por su parte, no negó que durante determinadas etapas hubiera sentido que el cariño entre ambos no era equivalente. "Yo pienso que tú me has querido a tu manera, que no es la misma forma que tengo yo de querer", expresaba. También ha recordado que su relación profesional y personal había atravesado momentos complicados, incluso cuando compartían plató.

Su campaña por Belén

Uno de los momentos más inesperados llegó cuando el presentador sacó a relucir una información que Belén desconocía por completo. Frente a las insinuaciones sobre una posible rivalidad entre ambos, Jorge Javier quiso demostrarle que nunca dejó de luchar para que volviera a Telecinco.

"¿Tú crees que si yo no hubiera podido asumir que tú eres más que yo, yo hubiera hecho el primer movimiento para que regresaras a la cadena de la que te echaron? Porque, si no lo sabes, el primero que te mencionó fui yo. Cuando os echaron, a los seis meses, que vosotros estabais poniendo verde a Mediaset, este que te habla, en ese momento especialmente delicado, ya empezó a hacer campaña para que tú volvieses", le revelaba.

Abrazo entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en 'GH VIP 9'

La sorpresa de Belén fue evidente. "Yo no lo sabía. Te lo juro que no lo sabía", respondió. La colaboradora reconocía que había vivido con tristeza algunas de las discusiones que protagonizaron y que desconocía por completo aquellas gestiones.

El presentador también admitía que llegó a plantearse no compartir nuevamente un proyecto con ella. Cuando le propusieron ponerse al frente de 'GH VIP 9', su primera reacción fue rechazarlo porque no quería volver a coincidir con Belén. Sin embargo, terminó cambiando de opinión: "No quiero jugar con el pan de nadie por mucho que me pueda doler".

¿Recuperarán su amistad?

La conversación fue dando paso a un tono más conciliador. Belén reconocía que los últimos meses le habían servido para reflexionar y mirar las cosas desde otra perspectiva. "Yo creo que si tú quieres, pues podríamos volver a ser lo que fuimos", le propuso, dejando abierta la posibilidad de recuperar aquella relación.

"Yo me lo he pasado muy bien en ‘Sálvame’, siempre lo diré, que ha sido el programa de mi vida. Nosotros nos hemos llevado muy bien, pero a veces también nos hemos matado", recordaba la Esteban.

Jorge Javier también compartía una parte de su experiencia tras la desaparición de programa de Telecinco. "Yo también me sentí muy solo cuando os echaron porque me quedé sin nadie", confesaba. El comunicador explicaba que, además de la pérdida profesional, tuvo que afrontar la ausencia de personas que habían formado parte de su vida durante muchos años.

Antes de que Belén entrara en la casa, ambos hablaron del reto que tenían por delante en el concurso. El presentador quiso animarla a disfrutar de la experiencia y recuperar la complicidad que tantas veces habían demostrado ante las cámaras.

La última confesión terminó de derribar las barreras entre los dos: "Lo que más me jode es que ahora mismo lo que me apetece es abrazarte". Belén no necesitó más palabras. Se acercó a Jorge Javier y ambos se fundieron en un abrazo con el que pusieron punto final a una conversación que llevaba años esperando. Un gesto que, sin garantizar que todo esté resuelto, sí deja abierta la puerta a recuperar una de las parejas televisivas más reconocibles de 'Sálvame'.

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