Entre 'Dandadan', 'Baki Hanma', 'Tragones y Mazmorras', Netflix se ha asegurado unos cuantos fichajes de anime explosivos. Eso sí, ninguno ha conseguido las exitosísimas cifras de 'Sakamoto Days', que se convirtió en el mejor estreno de anime de la historia de Netflix con su primer episodio.

Por desgracia, del manga de Yuto Suzuki desencantó a los lectores según fueron avanzando los capítulos, pero ahora Taro Sakamoto vuelve con una nueva ronda y dispuesto a conquistar a los espectadores.

Calentamos motores

Los primeros vistazos a la segunda temporada de 'Sakamoto Days' vienen pisando fuerte, con TMS Entertainment prometiendo corregir el tono de la serie para apostar más por la acción y el drama y menos por el lado humorístico de la historia.

Ya sabíamos que 'Sakamoto Days' regresaba el año que viene, pero con el nuevo tráiler del anime y poster promocional se ha confirmado el estreno de la segunda temporada para el 18 de enero de 2027. Eso sí, el escopetazo de salida viene con una decisión un tanto polémica que ya se dio con la primera temporada de la serie.

Ese 18 de enero en Japón se estrenarán dos capítulos, mientras que en el resto del mundo tan solo podremos ver uno.

Así que la emisión japonesa irá una semana por delante de la internacional, lo que causó muchos problemas durante la anterior temporada de 'Sakamoto Days', con los spoilers pululando en internet durante una semana y muchos fans recurriendo al pirateo para ir al día con la emisión japonesa.

Una estrategia un tanto incomprensible por parte de Netflix, especialmente viendo que fue una decisión muy criticada en 2025. Por lo menos los nuevos vistazos apuntan alto para 'Sakamoto Days', que promete más dosis de su humor absurdo característico y traer de vuelta a X, el gran antagonista de la serie.

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