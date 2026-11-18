En 1941, solo tres años después de su estreno en las páginas de Action Comics, Superman ya se había convertido en el personaje de ficción más famoso de Estados Unidos. Tanto, que Fleischer Studios no dudó en crear toda una serie de cortometrajes de animación carísimos (cada uno costaba 100.000 dólares, el cuádruple que cualquier otro) destinados a cine presentando el héroe en movimiento al mundo. Pero ni siquiera estos cortos y el serial radiofónico, que duró más de 2000 episodios y redefinió al personaje, calmaron al público. Querían más, y vaya que si lo iban a tener.

Chorizo con pan

Superman ya había sido encarnado por actores reales para pequeñas apariciones. Por ejemplo, Roy Middleton se puso las mallas para aparecer en la Feria Mundial de Nueva York de 1939, y Mayo Kaan o Karol Krauser fueron los modelos oficiales para la serie de animación. Sin embargo, faltaba un Superman auténtico, de carne y hueso, que apareciese una y otra vez en las pantallas de cine y a cuyo actor no le comiera la fama. El elegido fue un hombre de 38 años, experto en el vodevil y cuyo nombre era tan desconocido como su cara: Kirk Alyn.

Era perfecto, porque Columbia, productora de su primer serial para cines de 1948, no tenía pensado convertirle en una estrella, ni mucho menos: si el público quería ver a Superman, no tendría a un intérprete de tres al cuarto haciendo de él, sino al único y verdadero héroe de Krypton. La productora anunció a bombo y platillo que no pudieron conseguir un actor, así que contrataron al mismo Superman, y que Alyn tan solo interpretaba al enclenque Clark Kent.

De hecho, en los pósters de la época, Superman sale en la lista del reparto como actor principal, en una estrategia publicitaria que funcionó tan bien que dos años después repetiría en otro olvidable serial: 'Atom Man vs Superman'. Por supuesto, como no podían permitirse grandes efectos especiales, cualquier momento que costara billetes, como hacer volar al personaje o verle enfrentándose a misiles nucleares, se solucionaba con una animación cutre. A los espectadores de la época, que veían el serial antes de la película en las famosas matinées, ya les iba bien.

Pero ese mismo 1950, la gran oportunidad de Alyn llegó a su final: 'Las aventuras de Superman', la serie televisiva protagonizada por George Reeves, dio comienzo con una horrible película estrenada en cines, 'Superman y los Hombres Topo' y, ahora sí, el público creyó que un hombre podía volar. Alyn no consiguió trabajo de ningún tipo: estaba encasillado pero, al mismo tiempo, no era famoso. Acabó sobreviviendo con decenas de personajes sin acreditar y, de hecho, uno de sus últimos papeles fue, precisamente, en el 'Superman' de 1978, interpretando a Sam Lane.

78 años después del superheroico debut en cines, ni James Gunn ya no se atreve a hacernos creer que el mismísimo Superman está actuando en sus películas del Universo DC, pero, honestamente, ojalá pudiéramos repetir, aunque solo fuera por un minuto, esa inocencia de querer creer que un héroe de tebeo existe en la vida real y se convierte en dibujo animado cuando le apetece. Arriba, arriba, hasta el cielo.

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