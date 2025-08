Los vuelos de Superman de Gunn, Snyder y Donner frente a frente. Tres técnicas muy diferentes para hacernos creer que un hombre puede volar

Suele decirse que las comparaciones son odiosas, pero esta máxima, por muy certera que sea, no conciencia lo suficiente como para impedir que estrenos mediáticos que versionan propiedades intelectuales arraigadas en la cultura pop durante décadas terminen poniéndose frente a frente con sus predecesores en publicaciones de todo tipo y que, en no pocas ocasiones, suelen tener no demasiada buena intención en función de la toxicidad del fandom de turno.

Por supuesto, la llegada de la 'Superman' de James Gunn no ha sido una excepción a lo que ya parece ser una norma, algo totalmente comprensible si tenemos en cuenta el resquemor de la legión de fans de Zack Snyder que siguen viendo como una suerte de traición la cancelación del Snyderverse y el reemplazo de Henry Cavill por David Corenswet para dar vida al estandarte de DC en esta nueva etapa.

Sí, hoy estamos aquí para hacer una comparativa, pero una centrada estrictamente en lo técnico y visual y sin juicios —esa es mi intención a menos que ser me calienten los dedos— en la que examinaremos las escenas de vuelo de la mencionada 'Superman' de 2025, 'El hombre de acero' de Zack Snyder y la 'Superman' de Richard Donner. Tres aproximaciones al mismo concepto muy diferentes entre sí en las que la clave radica en algo tan terrenal como las distancias focales.

Las peculiaridades

El vuelo de Corenswet

Desde que se presentaron los primeros avances de la última 'Superman', los fragmentos en los que podía verse a Kal-El surcar los cielos recibieron un buen número de críticas por tener un look de lo más peculiar. Un vistazo a ellas permite comprobar que se caracterizan, en primer lugar, por darnos una gran referencia del entorno que rodea al personaje: el escenario es perfectamente identificable, tanto a nivel de espacio como de enfoque, gracias a la gran profundidad de campo.

Además, en varias tomas —incluso las que más proximidad tienen al personaje—, llega verse al superhéroe al completo dentro del cuadro, casi completamente separado del fondo, y puede percibirse claramente la proximidad entre la cámara y el actor que, por otro lado, genera cierta distorsión duramente criticada durante la campaña promocional del filme.

El vuelo de Cavill

En 'El hombre de acero', como era de esperar, la cosa cambia drásticamente respecto a la aproximación de James Gunn. En los planos cortos, el personaje está notablemente más comprimido respecto al fondo y los movimientos de cámara son mucho más abruptos e intensos. A todo esto habría que sumar una profundidad de campo muchísimo menor que deja únicamente enfocada al 100% la cara de Henry Cavill.

El vuelo de Reeve

Por último, nos queda echar un vistazo a la 'Superman' de Richard Donner', en la que la imagen durante las escenas aéreas está mucho más equilibrada que en los dos casos anteriores. El balance entre profundidad de campo, compresión y distorsión es casi perfecto y transmite una sensación de realismo —en términos de imagen— de la que huyen las dos versiones posteriores.

Los motivos

Una vez enumeradas las peculiaridades de cada visión, es el momento de conocer las claves técnicas tras cada una de ellas que, como comentaba antes, está estrechamente relacionada con las distancias focales de las ópticas utilizadas para filmarlas.

Las lentes de Gunn

Por un lado, James Gunn ha rodado su 'Superman' principalmente con ópticas Leitz Tri-Elmar de 16mm, 18mm y 21mm, que son focales angulares. Como suele ocurrir con ellas, las lentes angulares se caracterizan por tener una baja compresión entre sujeto y fondo, una menor profundidad de campo, una captura del movimiento mucho más suave y, como contra, alguna que otra distorsión como puede ser la de barril, típica en estos rangos.

Las lentes de Snyder

Snyder, por su parte, filmó estas escenas con ópticas Panavision con focales superiores a los 70mm —que ya entran en el terreno de las focales largas o los teleobjetivos—. Cuanto más larga sea la lente, más comprimirá al sujeto sobre el fondo, menos profundidad de campo tendrá al abrirse y más abruptos serán los movimientos captados.

Las lentes de Donner

Para terminar, Richard Donner filmó a Christopher Reeve con ópticas Panavision con focales normales, que oscilan entre los 35mm y los 50mm. Las lentes ubicadas en este rango se conocen como "normales" porque suelen asociarse con la visión del ojo humano —salvando las distancias— y por el modo en que generan imágenes que podrían considerarse como más "naturales" y "realistas".

Todas son válidas

Por supuesto, tratándose de una disciplina artística, en casos como los expuestos no existe una opción correcta o incorrecta para rodar escenas de vuelo, sino estilos y decisiones visuales que pueden ser más o menos de nuestro agrado y, si algo han conseguido las tres de las que hemos hablado, es hacernos creer que un hombre puede volar, cada una a su manera.

