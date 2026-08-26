La temporada 2 de 'Sakamoto Days' quiere ir con todo. El anime más exitoso de Netflix presenta un nuevo tráiler con más asesinos dispuestos a liarla parda

La primera temporada de 'Sakamoto Days' venía rodeada de muchísimas expectativas, y nos dio una de cal y otra de arena. Por un lado se convirtió en el mejor estreno de un anime de la historia de Netflix, siendo el anime más visto de la plataforma... Pero por otro la adaptación del manga de Yuto Suzuki desencantó a los lectores por apostar más por el humor en lugar de la acción.

Corrigiendo el rumbo

Se ve que en TMS Entertainment han ido tomando notas de las críticas y han querido aprender de sus errores. Porque esta segunda temporada parece que apostará más por el drama y el lado más intenso de 'Sakamoto Days' en lugar de su aspecto humorístico, con una clara mejora en los avances que hemos ido viendo.

Ya el primer tráiler de la segunda temporada iba apuntando maneras, pero el nuevo tráiler que ha desvelado Netflix sigue el mismo camino. Y, ya de paso, nos presenta a varios nuevos contrincantes para Taro Sakamoto y compañía, que prometen que se las van a hacer pasar canutas.

Todavía no hay una fecha de estreno concreta, aunque sabemos que la segunda temporada de 'Sakamoto Days' arrancará en enero de 2027 con los animes de invierno. Dos años después del inicio de la primera, con la difícil tarea de conquistar a los fans desencantados, especialmente tras tanto tiempo de espera entre temporadas.

Mientras tanto, 'Sakamoto Days' también ha estrenado una adaptación en acción real que ha funcionado bastante bien en taquilla en Japón. Así que, por lo menos, se puede decir que el interés por Sakamoto y su konbini sigue vivito y coleando.

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