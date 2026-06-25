La temporada 2 de 'Sakamoto Days' quiere recuperar a los fans desencantados. El anime de Netflix se pone serio y sube de nivel con su nuevo tráiler

El año pasado empezó fuerte en cuanto a animes y 'Sakamoto Days' era una de las series más anticipadas de todo 2025, así que entre la popularidad del manga y el hype por la serie se terminó convirtiendo en el mejor estreno de un anime de la historia de Netflix.

Por desgracia, su acabado y el ritmo no terminó de convencer del todo a los fans y las críticas no dejaron de llover durante toda la temporada, pero parece que los responsables del anime quieren corregir sus errores.

El regreso del sicario legendario

'Sakamoto Days' sigue a un legendario asesino que lo dejó todo por amor y se fue a trabajar en una tiendita de conveniencia. Años después, su antiguo aprendiz le localiza y también sus antiguos enemigos, con lo que Taro Sakomoto debe ponerse las pilas para mantener su paz cotidiana. Y, aunque no lo parezca, sigue perfectamente en forma.

Desde Netflix han desvelado un nuevo tráiler de la segunda temporada del anime, y la verdad es que viene apuntando fuerte. De entrada, 'Sakamoto Days' está apostando más por la acción, algo que se venía reclamando porque por ahora se hacía más hincapié en el aspecto cómico del manga, pero también tiene un acabado visual mucho más resultón.

Ya en el tráiler podemos ver muchas más escenas de acción y movimiento. Pero también ha mejorado el diseño de personajes, con un mejor sombreado e incluso una iluminación más detallada. Parece que en TMS han escuchado las críticas y han querido subir de nivel para captar a los fans desencantados.

Por ahora no hay una fecha de estreno concreta, aunque desde Netflix ya han confirmado que 'Sakamoto Days' regresará en enero de 2027, con la temporada de anime de invierno. Y, como con la primera temporada, podremos seguir los nuevos capítulos semana a semana en simulcast en Netflix.

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