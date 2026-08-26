Estrenos (26 de agosto). 32 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, Movistar Plus, Filmin y Apple TV

Va terminando agosto y no quiero ni pensar en cómo llega el próximo curso. Tanto televisivo como profesional y personal. En lo que muchos como yo están temblando porque en menos de una semana llega septiembre, es hora de repasar los estrenos de streaming: ahí van las 32 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, Apple TV y Disney+. Veamos.

Sunrise: El último amanecer

Dirigido por Carlson Young | Reparto: Maia Reficco, Fernando Lindez y Eva Longoria

Amazon no suelta a la autora de 'After' con la adaptación de su última novela. La película arranca cuando una joven universitaria viaja a Mallorca para disfrutar de unas vacaciones con su madre. En lo que se enamora de Julián, la salud de la muchacha empeora.

Estreno el miércoles en Prime Video

Susurran tu nombre

Dirigido por James Ashcroft | Reparto: Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott, etc.

Adaptación de la novela de Alex North llevada por la productora de los Russo. La película sigue a un enviudado escritor sobre crímenes que vive el secuestro de su hijo. En lo que hacen las primeras pesquisas, descubre que el secuestro está relacionado con un asesino en serie.

Estreno el viernes en Netflix

Todos los estrenos

Netflix

Ajuste de cuentas (viernes)

Beauty in Black T3 (jueves)

Cementerio T3 (viernes)

Cuando empiece la primavera (miércoles)

Cuatro manos, dos solistas (sábado)

Harold y el lápiz mágico (domingo)

Mobile Suit Gundam Hathaway: El hechizo de Circe (domingo)

La muerte de la esposa del pastor (miércoles)

Una mujer sin pasado (viernes)

Ratonera (viernes)

Rhythm + Flow: Francia T5 (miércoles)

Susurran tu nombre (viernes)

Toda la verdad de mis mentiras (viernes)

¿Tu madre te conoce bien? (miércoles)

HBO Max

El drama (jueves)

Los justos (domingo)

Disney+

Los Simpson: Yellow Mirror (miércoles)

Yu-Gi-Oh! T3 (sábado)

Movistar Plus

Arco (miércoles)

La casa nostra (jueves)

I was a Teenage Sex Pistol (sábado)

La realeza británica y la Casa Blanca (domingo)

Turno de noche (viernes)

Filmin

Adiós Buenos Aires

Criaturas de Dios

La desaparición de Josef Mengele

La inspección

Sin límites (Los casos del Departamento Q)

La sombra de Caravaggio

Treasure

Otras plataformas

Materia oscura T2 (viernes en Apple TV)

Sunrise: El último amanecer (miércoles en Prime Video)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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