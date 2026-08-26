Ridley Scott y Rodrigo Sorogoyen a la caza del Hombre Araña. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Comentábamos hace unos días en el repaso a los estrenos que el cine de terror sigue teniendo un tirón indiscutible en nuestras salas de cine, pero lo que no esperábamos es que fuese a dejarnos una batalla tan apasionante por los primeros puestos del Top 3 con lo más taquillero del fin de semana; y es que la irrupción de 'Insidious: Fuera del más allá' ha puesto contra las cuerdas a los dos grandes bombazos del verano —e incluso ha superado a uno de ellos—.

Como digo, la foto finish ha sido de infarto, con 'Spider-Man: Brand New Day' haciéndose con la medalla de oro por la mínima con 1,4 millones de euros más en el multimillonario bolsillo del superhéroe marvelita. Justo a su rebufo, la sexta 'Insidious' se las ha apañado para debutar con 1,36 millones de euros, pasando por encima a 'La Odisea' de Christopher Nolan, que cayó a la tercera posición con 1,2 millones de euros.

Los estrenos del 26 de agosto de 2026

Esta semana la cosa viene fuerte con un cuarteto de novedades principales tan interesante como detinado a poner patas arriba el box office nacional si todo va según lo previsto. Estas arrancan con 'La constelación del perro', la nueva cinta de ciencia ficción del maestro Ridley Scott, que en esta ocasión se ha aliado con Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley y Guy Pierce —casi nada— para adaptar la novela original de Peter Heller.

Además de Scott, nuestras salas acogerán el lanzamiento de lo último de uno de nuestros cineastas en activo más prestigiosos: Rodrigo Sorogoyen. El madrileño regresa con 'El ser querido', un drama en clave metacinematográfica en el que Javier Bardem y Victoria Luengo deslumbran dando vida a un padre y una hija que colaboran como director y actriz principal en un rodaje que pondrá a prueba su relación paternofilial.

Por otro lado, los más pequeños de la casa tienen una cita con 'Tadeo Jones' en 'La lámpara maravillosa'. La cuarta aventura de nuestro arqueólogo animado, dirigida nuevamente por Enrique Gato, hará que el héroe titular y Sara tengan que luchar porque Momia no cambie el curso de la historia después de pedir un deseo con el objeto titular que hace a nuestros protagonistas viajar atrás en el tiempo. Oscar Barberán, Michelle Jenner, Petra Martínez y Carlos Latre son las principales cuerdas vocales de su reparto.

El último estreno potente del finde es el de 'Una noche al año', en la que Will Gluck —responsable de la fantástica 'Cualquiera menos tú'— abraza los cánones de la comedia romántica y los salpimenta con una premisa al más puro estilo 'The Purge' para llevar a Monica Barbaro y Callum Turner a una ciudad de Nueva York en la que los solteros solo tienen una noche al año —la casualidad— para mantener relaciones sexuales.

Las novedades las cierran el drama de Gabriel Azorín 'Anoche conquisté Tebas', el documental de Manuel García-Gil 'La sombra del Nogal' y el arrollador concierto-documental de los Ghost de Tobias Forge titulado '2 Big to Rig'.

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