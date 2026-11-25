El hecho de ser hijo de una gran estrella de Hollywood puede que te garantice una vida cómoda en lo económico, pero las cosas pueden complicarse mucho más en el aspecto emocional. Eso es lo que le sucedió a Stephen Humphrey Bogart, hijo dos leyendas del cine como Humphrey Bogart y Lauren Bacall.

"Eran otros tiempos"

Él mismo recuerda en The Irish Times la trágica experiencia que tuvo que vivir cuando Bacall decidió acompañar a Bogart al rodaje de 'La reina de África' para pasárselo juntos en grande cuando las cámaras no estuviesen grabando. El problema es que la niñera encargada de cuidar de él, que apenas tenías dos años, sufrió una hemorragia cerebral y murió en el acto. Bacall sopesó la opción de volver, pero decidió quedarse allí y sus abuelos se encargaron de cuidar del pequeño Stephen:

Stephen Bogart con su padre en 1955

Ahora no culpo a mi madre por lo que hizo. Pero no estoy seguro de que yo hubiera tomado la misma decisión.

Él mismo reconoce que "no soy un discípulo de mi padre. Necesitaba descubrir quién era. Me llevó años sentirme cómodo con todo el asunto de Bogart", aclara Stephen, siendo eso lo que le llevó a participar en el documental 'Bogart: La vida bajo los focos', estrenado en 2024 y que tenéis disponible en Movistar Plus.

De hecho, Stephen no tuvo una relación muy cercana con su padre, quien falleció cuando apenas contaba con ocho años de edad. Y antes de eso estaba demasiado ocupado como para prestarle la atención que necesitaba: “Mi padre iba a trabajar, rodaba en el estudio todo el día y cuando volvía a casa quería cenar con mi madre. Decía: ‘Hola, chicos, ¿cómo estáis?’, y luego terminábamos, nos íbamos".

"Eran otros tiempos", recuerda Stephen Bogart, quien recuerda que su padre tenía unas prioridades distintas: "Mi padre estuvo casado con otras tres mujeres y, por alguna razón, nunca tuvo un hijo hasta que conoció a mi madre. Pero los niños siempre estaban en la periferia. Eran secundarios, él prefería la bebida, el tabaco, las risas y las fiestas. Las reuniones de chicos y chicas".

"Quería un hijo que se quedara con ella y le recordara a mí", confiesa Bogart en el documental, pero Stephen recuerda que eso tuvo tanto un lado positivo como negativo: "Yo le recordaba a él, pero también le recordaba que había muerto y la había dejado con dos hijos pequeños. En su propio libro, ella dice: «Quería que Bogie tuviera a mis hijos». Que viene a ser lo mismo. Te recuerdan a mí y yo te recuerdo a ti. Esa no es la razón ideal para tener hijos. Así que sí, le recordaba a él".

La familia Bogart en 56

De hecho, Stephen no está convencido de que su madre quedase contenta con su decisión de tener hijos: "No estoy convencido de que no hubiera preferido volar libremente en lugar de tener que cuidar de dos hijos. No es que nos haya hecho daño, no es eso lo que digo. Pero psicológicamente fue duro para ella". De hecho, también recuerda sobre Lauren Bacall que "se puso histérica cuando él murió. Nos mudamos a Londres por un tiempo. Luego quiso ir a Nueva York para dedicarse al teatro. Nos arrastraba de un lado a otro". Y cree que jamás se olvidó de su padre:

Se casó con Jason Robards, que era un actor de teatro absolutamente brillante, pero se parecía un poco a mi padre, así que estoy segura de que también lo comparaba con Bogart. Siempre había fotos de Bogart por todo el apartamento.

Stephen Bogart tiene actualmente 77 años y vive en Florida, centrando sus esfuerzos en administrar el patrimonio de su padre y todos los negocios relacionados con ello.

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