La polémica entre Silvia Intxaurrondo y la Junta Electoral Central (JEC) ha subido varios grados. La presentadora de 'La Hora de La 1' no ha tardado en responder a la apertura de un expediente sancionador por sus intervenciones sobre la presencia de la extrema derecha en los medios públicos. Y lo ha hecho desde su propio programa, cuestionando directamente la imparcialidad del organismo: "¿Es neutral la Junta Electoral entre el fascismo y la democracia?".

La periodista ha aprovechado el arranque de la emisión de este martes 24 de noviembre para explicar qué hay detrás de la resolución y reivindicar el sentido de sus intervenciones. Según ha recordado, sus palabras se limitaron a tres preguntas planteadas durante un espacio de análisis y tertulia: "¿Debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública?", "¿Puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad?" y "¿Dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?".

Intxaurrondo ha puesto el foco en un detalle que considera especialmente relevante: la propia JEC reconoce que sus manifestaciones tuvieron lugar fuera del bloque estrictamente informativo, en un espacio de debate en el que los colaboradores pudieron expresar opiniones diferentes. De hecho, la resolución admite que formuló sus intervenciones "en forma de preguntas y reflexiones" y que se escucharon posiciones favorables a la presencia de todas las formaciones políticas legalmente constituidas en RTVE.

"Hice preguntas, abrí un debate y permití que se defendieran posiciones contrarias y aun así la Junta Electoral Central me abre un expediente sancionador", ha reprochado la presentadora. Una decisión que, a su juicio, abre un debate mucho más amplio sobre los límites de la neutralidad informativa y el papel del periodismo en una democracia.

Los límites de la neutralidad

La conductora también ha explicado las consecuencias económicas a las que se enfrenta. La posible sanción oscila entre los 100 y los 1.000 euros, aunque existe la posibilidad de reducir la cantidad mediante el reconocimiento de responsabilidad y el pago voluntario. Una circunstancia que ha recibido con ironía: "La libertad de prensa también tiene descuento por pronto pago", ha comentado.

Silvia Intxaurrondo responde a la JEC

Pero sus críticas no se han quedado ahí. Intxaurrondo ha lanzado varias preguntas para cuestionar qué entiende la Junta Electoral por neutralidad, planteando si también debe mantenerse entre "la ciencia y el terraplanismo", entre "un genocidio acreditado y aquellos que lo niegan" o entre "una mentira demostrada y una verdad contrastada".

La periodista considera que defender los derechos fundamentales y rechazar la normalización de discursos xenófobos, machistas y homófobos no debería interpretarse como una vulneración del pluralismo político. En este sentido, ha insistido en que el ejercicio de la profesión va mucho más allá de ofrecer un micrófono a los distintos participantes.

"El periodismo no consiste únicamente en entregar un micrófono", ha defendido, antes de reivindicar que también consiste "en hacer preguntas y en abrir debates".

La JEC también ha expedientado a dos ministros

El enfrentamiento se produce después de que la JEC acordase abrir un expediente sancionador a Intxaurrondo tras una reclamación de Vox. El organismo considera que sus intervenciones podrían resultar incompatibles con las exigencias de pluralismo y neutralidad informativa, al cuestionar la presencia de una formación política legalmente constituida por sus ideas.

La resolución también reclama a RTVE que extreme el cumplimiento de los principios de igualdad, pluralismo y neutralidad durante el periodo electoral.

La decisión no afecta únicamente a la presentadora. La Junta Electoral ha abierto asimismo expedientes a los ministros Félix Bolaños y Pablo Bustinduy por unas declaraciones realizadas en La Moncloa que, según el organismo, pudieron exceder la mera información institucional e incluir valoraciones partidistas sobre la gestión del Gobierno y sus adversarios políticos.

En cuanto a Intxaurrondo, su respuesta ha sido tajante y deja claro que no piensa dar marcha atrás. "Recibo este expediente con orgullo y con honor", ha asegurado. Y ha rematado con una declaración de intenciones: "Yo no voy a renunciar a mis preguntas y voy a recurrir hasta agotar todas las instancias judiciales porque yo, a diferencia de otros, sí me niego a regatear con la libertad de prensa".

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