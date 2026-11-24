Los fans de 'Ted Lasso' pueden respirar tranquilos: Apple TV ha renovado oficialmente su exitosa comedia por una quinta temporada. La noticia llega después de que la cuarta entrega cerrase su historia a principios de octubre y confirma que todavía queda mucho por contar en el universo del AFC Richmond. Lo que se sabe es que el rodaje de los nuevos episodios tiene previsto arrancar el próximo mes de abril.

Volvemos al estadio

Aunque la renovación parecía prácticamente asegurada por el enorme éxito de la ficción, las negociaciones no han sido precisamente sencillas, especialmente por la implicación de Jason Sudeikis, protagonista y uno de los principales responsables creativos de la serie.

La serie pertenece a Warner Bros. Television, un estudio externo a Apple TV, y Sudeikis siempre ha mantenido un papel muy activo en las decisiones relacionadas con su creación. A esto se sumó que el final de la cuarta temporada coincidió con el acuerdo de adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, lo que añadió otro elemento de incertidumbre a unas negociaciones que nunca han sido especialmente rápidas.

Con la renovación ya confirmada, el equipo está empezando a organizar la sala de guionistas. En esta ocasión, los responsables optaron por no adelantar ese trabajo hasta tener asegurada la continuidad de la ficción, por lo que las tramas de la quinta temporada todavía no están completamente desarrolladas.

Lo que sí parece bastante probable es que regresen Sudeikis como Ted, Brendan Hunt como el entrenador Beard, Hannah Waddingham como Rebecca, Jeremy Swift como Higgins y Brett Goldstein como Roy, además de Tanya Reynolds como Alice Chilton.

Una de las grandes incógnitas está en el futuro de Roy y Keeley, especialmente después de que el personaje de Goldstein aceptase entrenar al Chelsea en el desenlace de la cuarta temporada, mientras ambos esperan su primer hijo. Pero Brendan Hunt quiso tranquilizar a los espectadores cuando le preguntaron por una posible salida de los personajes:

"No, no necesariamente. Diría que es un reconocimiento de que es un hombre muy ocupado y nos da cierta flexibilidad. Pero no, no se prevé la salida de Roy y Keeley. Sin embargo, son dos personas muy ocupadas, así que tener cierta flexibilidad es una buena idea".

La cuarta temporada también dejó un cambio importante en el banquillo del AFC Richmond. Ted decidió dar un paso al lado para convertirse en entrenador asistente junto a Beard, mientras que Alice Chilton asumió el puesto de entrenadora principal.

Sobre esta nueva dinámica y cómo podría afectar al protagonista, Hunt dejó una reflexión que apunta a uno de los posibles conflictos de los próximos episodios: "Sin duda me interesa saber si Ted cree que es demasiado optimista pensar que puede simplemente pasar a un segundo plano y que alguien le diga qué hacer, dónde estar y le exija cosas", dijo Hunt sobre la nueva dinámica. "Veremos cómo se adapta. Puede que no sea tan fácil como piensa".

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