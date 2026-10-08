Brendan Hunt, cocreador de 'Ted Lasso', sobre el final de la temporada 4 y cómo será el posible regreso de la serie: "Hay que ver el impacto de esa dinámica"

La cuarta temporada de 'Ted Lasso' ha llegado a su final dejando bastante más preguntas que respuestas. El episodio, de 56 minutos, tuvo tiempo para despedir a Mae con un emotivo homenaje, resolver la batalla por el control del AFC Richmond y cambiar por completo el futuro de varios de sus protagonistas. Roy Kent abandona el equipo masculino para hacerse cargo del Chelsea y Alice Chilton asciende a entrenadora principal del equipo femenino con Ted y Beard como asistentes.

A esto se suman la decisión de Ted de pasar más tiempo con su hijo Henry, la propuesta de matrimonio de Rebecca a Matthijs y una conversación especialmente importante entre Ted y su hijo sobre el suicidio de su padre. Pero, más allá de todos estos giros, el episodio parece haber dejado deliberadamente varias puertas abiertas para continuar la historia. Y de eso mismo han aclarado las dudas Brendan Hunt, cocreador de la serie y coguionista del episodio junto a Jason Sudeikis.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers del final de la temporada

El futuro de Roy, Ted y el equipo

Una de las mayores incógnitas es qué ocurrirá con Roy Kent después de su salida del equipo masculino. El personaje se marcha para tomar las riendas del Chelsea, pero Hunt insiste en Deadline en que eso no significa necesariamente que Brett Goldstein vaya a abandonar la serie.

"No, no necesariamente. Se trata de reconocer que es un hombre ocupado y darnos cierto margen de maniobra, diría yo. Pero no, no hay ninguna expectativa de perder a Roy y Keeley. Son dos personas muy ocupadas, así que darles margen de maniobra es una buena idea".

Por otro lado, la nueva situación de Ted también podría cambiar radicalmente la dinámica de la serie. Después de que Alice Chilton sea ascendida como entrenadora principal del equipo femenino, Ted y Beard pasan a convertirse en sus asistentes. Para Hunt, esto abre una posibilidad interesante porque Ted tendrá que acostumbrarse a no ser quien tome las decisiones.

"Creo que Apple está muy entusiasmada con eso. Solo nos queda esperar y ver cuál será el impacto total de esa dinámica. Sin duda, me interesa saber si Ted es demasiado optimista al pensar que puede simplemente pasar a un segundo plano y que alguien le diga qué hacer, dónde estar y le exija cosas. Veremos cómo se adapta. Puede que no sea tan fácil como cree".

Y mientras el futuro del equipo femenino parece cada vez más claro, el masculino queda en una posición mucho más incierta. Hunt reconoce que la aparición de los antiguos jugadores en el último episodio pretendía funcionar como un relevo generacional, aunque deja abierta la posibilidad de que algunos regresen si la serie continúa.

"No estoy seguro de que nos importe. Aunque sí queremos mucho a Nick. La aparición de los hombres en el último episodio pretendía ser un momento de relevo generacional, y creo que funcionó bien. Hemos sido muy prudentes con la cantidad de veces que vemos a los jugadores en esta primera temporada, y, independientemente de si regresaremos o no, hemos tenido una visión a largo plazo desde el principio".

Pese a que el final parece diseñado para permitir una continuación, Hunt quiso dejar claro que todavía no hay una quinta temporada confirmada. "Espero que suceda y soy optimista, pero todavía no he oído nada oficial. Aunque sería estupendo".

El futuro de la serie, por tanto, sigue dependiendo de que Apple dé finalmente el visto bueno. Pero, mientras tanto, ha dejado un escenario completamente distinto al de sus primeras temporadas. Además, Hunt también ha dejado claro que, si vuelven, les gustaría profundizar más en los personajes que han ido introduciendo.

"Tenemos mucho que ver, pero nos gustan todos estos personajes, y vamos a intentar profundizar un poco más en cada uno ahora que los hemos presentado".

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