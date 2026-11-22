Viendo las reacciones a los reality shows o a las recreaciones truculentas de las noticias, parece que el morbo se hubiera inventado hace solo unas décadas. Sin embargo, desde que los medios de comunicación existen, el morbo ha formado parte de ellos; ya sea como la famosa "crónica negra" o reviviendo crímenes y situaciones catastróficas lo antes posible.

Lo único realmente importante era ser los primeros. Y la prueba perfecta está en la primera película que se hizo sobre el Titanic, con una carambola de malas ideas irrepetible.

Ni trauma, ni traumo

Dorothy Gibson era, a inicios del siglo XX, una de las caras más famosas en Estados Unidos: aparecía en posters, libros, merchandising e incluso postales de todo tipo. Por supuesto, no dudó en meterse dentro del mundo del cine en 1911, convirtiéndose en una de las primeras grandes estrellas de la industria.

En tan solo dos años, Gibson hizo 24 películas y después del trajín decidió pegarse unas buenas vacaciones de seis semanas en Italia. Poco imaginaba lo que estaba por venir.

Para volver a su casa, la actriz decidió reservar una plaza en el buque que no se podía hundir, el famoso Titanic, y ya sabéis lo que pasó: el 15 de abril de 1912 el barco se estrelló contra un iceberg. Por suerte, Gibson pudo librarse de la muerte huyendo en el primer bote salvavidas que se lanzó al mar mientras gritaba: "¡No volveré a conducir mi cochecito gris otra vez!" (cosas del shock, claro).

Después se montó en el Carpathia y, como la mayoría de los supervivientes, consiguió tocar tierra de nuevo tras una auténtica pesadilla. Poco esperaba que, al poco de llegar, Jules Brulatour, un productor que, a pesar de estar casado, estaba saliendo con ella (y que había tenido un increíble éxito con una vídeo-noticia sobre la llegada del Carpathia), le pediría que protagonizara a toda velocidad una película basada en el desastre: 'Saved from the Titanic'.

Ni corta ni perezosa, pero claramente aún traumatizada, Gibson coescribió el guion ella misma y no solo la protagonizó, sino que, además, decidió que vestiría la misma ropa que el día de la catástrofe: un vestido de noche de seda blanca junto con un cardigan y un polo.

Un éxito que dejó fría a la crítica

El rodaje de 'Saved from the Titanic' duró una semana, y para la actriz fue tan terrible que no podía parar de llorar entre escena y escena... a lo que no ayudaba su vestimenta, claro. En la película se podía ver a la actriz llegando a casa y contando lo que pasó en un flashback donde se podían ver imágenes del Titanic e imágenes ficcionadas del golpe, mientras ella pensaba en casarse con su prometido (ficticio).

Al terminar su relato, la madre de Gibson le pedía al muchacho que dejara la marina porque es muy peligrosa, pero él se negaba y el padre, orgulloso por el patriotismo demostrado, bendecía su matrimonio. Diez minutos de metraje dan para lo que dan.

La pieza se editó y distribuyó en la mitad de tiempo que cualquier otra porque necesitaban que saliera a la luz lo antes posible, mientras la gente aún hablara del Titanic. El resultado fue un cortometraje que se estrenó el 14 de mayo de 1912 (el 16 de mayo dicen algunos), solo 29 días tras el desastre, y fue un sonoro bombazo.

Tristemente, como tantas películas de la época, la obra está hoy en día perdida y es imposible verla. De hecho, la primera película sobre el desastre que ha sobrevivido es alemana, 'In Nacht Und Eis' ('En noche y hielo'), de agosto de ese mismo año. Los nazis harían otra versión en 1943, por cierto.

Volviendo a 'Saved from the Titanic', la crítica de la época no fue tan benévola con la cinta como el público. El New York Dramatic Mirror dijo "La mera idea es asquerosa, especialmente en estos tiempos, cuando los horrores del evento están aún frescos". El Western Correspondent afirmó que "Hay tanto del Titanic en esta película como lo hay en las montañas Ozark". Lo de la separación entre crítica y público ya existía antes de Internet.

Dorothy Gibson, del Titanic a Hitler

Quizá por la crítica negativa o por el shock, Dorothy Gibson decidió que ese era el final de su carrera, y se retiró cuando era la actriz mejor pagada de Hollywood. El resto de su vida es chocante: se casó con el productor Jules Brulatour después de que su mujer le obligara a divorciarse, se convirtió en nazi por un tiempo y después se volvió tan contraria al III Reich que acabó encerrada, en una cárcel de Milán, de la que Gibson consiguió escapar junto a otras dos personas.

La exactriz de Hollywood murió en 1946, en París, dejando tras de sí un increíble legado... aunque hasta nuestros días solo llegara una pequeña parte de sus películas. Y no, no es la que todos queremos ver. El morbo es el morbo, al fin y al cabo.

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