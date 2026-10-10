El mayor misterio de 'Titanic' no tiene nada que ver con la tabla de Jack y Rose, sino con el cocinero que desató el caos con un veneno durante el rodaje

El rodaje de 'Titanic' estuvo plagado de contratiempos, pero pocos fueron tan surrealistas como lo que les ocurrió a James Cameron y decenas de miembros de su equipo en agosto de 1996. Lo que debía ser una jornada más de trabajo en Nueva Escocia, Canadá, terminó con trabajadores bailando en fila por los pasillos de un hospital, lanzándose en sillas de ruedas y sufriendo todo tipo de reacciones después de comer una sopa contaminada con PCP, una droga disociativa.

Más de 60 personas habían probado el plato, entre ellas Cameron, el productor Jon Landau, el director de fotografía Caleb Deschanel y los actores Bill Paxton y Suzy Amis. Y nadie sabía al principio qué estaba ocurriendo.

James Cameron todavía sospecha de alguien

Todo ocurrió la noche del 8 de agosto de 1996. El equipo estaba a punto de terminar el rodaje de las escenas ambientadas en el presente antes de trasladarse a México, donde les esperaba una enorme reproducción del transatlántico en un plató al aire libre de Baja California. Como trabajaban de noche en Shearwater, cerca de Halifax, la pausa para comer llegaba alrededor de la medianoche. Y entre las opciones que ofrecía la empresa de catering local estaba una sopa cuyo ingrediente principal todavía genera dudas.

Cameron recuerda que era de mejillones, Paxton aseguró años después que era de almejas y el informe policial de la época hablaba de bogavante. Y Suzy Amis fue una de las pocas personas que no quiso probarla. Cameron, que acabaría casándose con ella, bromeó sobre el tema diciendo que "siempre ha estado muy arriba en mi lista de sospechosos".

Los efectos no tardaron en aparecer entre quienes habían comido la sopa. Cameron creyó al principio que el marisco podía contener una "neurotoxina paralizante de los moluscos, que es muy peligrosa", así que se apartó del rodaje para vomitar. Cuando volvió, se encontró con una escena desconcertante. "Vuelvo al plató y no hay nadie", recordó en 2009 para Vanity Fair. "Estaba junto a los monitores, cerca de la cámara, y la sala estaba vacía. Era como estar en La dimensión desconocida".

Bill Paxton también describió el desconcierto que se apoderó del equipo en declaraciones a Entertainment Weekly en 1996.

"Algunos se reían, otros lloraban y otros vomitaban. En un momento me encontraba bien y, al siguiente, estaba tan jodidamente ansioso que quería respirar dentro de una bolsa de papel. Cameron se sentía igual".

La situación se volvió todavía más caótica cuando los afectados llegaron al hospital general de Dartmouth. Marilyn McAvoy, pintora de decorados, relató a Vice que los ingresaron en pequeños cubículos separados por cortinas, pero nadie conseguía estarse quieto.

"Al final nos metieron a todos en estos cubículos con cortinas, pero nadie quería quedarse en ellos. Todo el mundo estaba en los pasillos y se metía en los cubículos de los demás. La gente tenía muchísima energía. Algunos estaban en sillas de ruedas y salían disparados por los pasillos. Quiero decir, ¡todo el mundo estaba colocado!".

Y Cameron tampoco se libró. Según contó, un miembro del equipo llegó a clavarle un bolígrafo en la cara. "Estoy sentado ahí, sangrando y riéndome", recordó. Mientras tanto, el director contemplaba cómo sus compañeros perdían el control. "La gente gime, llora, se lamenta, se desploma sobre mesas y camillas. El director de fotografía, Caleb Deschanel, encabeza una conga por el pasillo con varios miembros del equipo, todos cantando a pleno pulmón. No te puedes inventar estas cosas". La policía terminó interviniendo y los análisis toxicológicos confirmaron que la sopa contenía PCP.

Pero la investigación no consiguió resolver el caso. La policía de Halifax dedicó dos años y medio a examinar lo sucedido, llegó a obtener una orden para acceder a los registros del Departamento de Salud y recopiló una lista de todas las personas que habían trabajado en el rodaje. El expediente se cerró el 12 de febrero de 1999 por falta de sospechosos. Earle Scott, director ejecutivo de la empresa de catering, sugirió entonces a Entertainment Weekly que alguien de Hollywood había llevado la droga psicodélica y que la situación se había descontrolado: "No creo que se hiciera deliberadamente para hacer daño a alguien. Se hizo como una fiesta que se fue de las manos". Cameron, por su parte, siempre ha sospechado de un trabajador al que habían despedido el día anterior por causar problemas con el servicio de catering.

"Creemos que el envenenamiento fue el plan de este idiota para vengarse de los de catering, a quienes, por supuesto, despedimos al día siguiente. Así que funcionó".

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