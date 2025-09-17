La película nazi del Titanic existe. Y en el barco en el que rodaron murió más gente que en la catástrofe original

Hemos asociado la tragedia del Titanic tanto con la película de James Cameron que podría parecer que es la única que hay, pero desde que ocurriera en 1912, el mundo del cine ha intentado numerosas veces dar su versión de los hechos. En el caso de Alemania, el país lo hizo hasta tres veces, con la última ocurriendo literalmente durante el Tercer Reich.

Como todo el cine que se realizó en aquella época, la propaganda iba primero y el interés artístico después. Al contrario que las adaptaciones previas alemanas, ocurridas en 1912 (apenas meses después del hundimiento real) y 1929, que eran dramatizaciones clásicas del accidente, la versión de 1943 tenía un fuerte enfoque nacionalsocialista. Uno que servía como metáfora de la audacia alemana frente a la avaricia británico-americana.

El argumento tergiversaba al extremo la tragedia original, apoyándose en el mito de que el hundimiento original había sido causado por la avaricia de una naviera británica que, en bancarrota y ansiosa de recuperar relevancia, quería conseguir un récord de velocidad en el viaje. Como protagonista trágico, la película introducía al primer oficial Petersen, un personaje alemán completamente nuevo que era el compás moral de la historia, y que advertía de lo arriesgado del viaje pese a que el resto de oficiales hacían oídos sordos.

Con una producción ambiciosa y un presupuesto inflado (se reportan cuatro millones de reichsmark) que llegó a hacerla la película más cara en Alemania de la época, habría sido difícil que esta bizarra adaptación pasase sin pena ni gloria entre otras películas nazis de la época. Pero en última instancia fue la tragedia lo que la definió.

Su rodaje fue un caos. Marcado en parte por la inseguridad de estar filmando en la Polonia ocupada y con constantes ataques de los aliados a su alrededor, y en parte por contar entre los extras a soldados alemanes que constantemente se propasaban con las actrices. Los enfrentamientos entre el director Herbert Selpin y Joseph Goebbels, jefe de propaganda del partido, fueron sonoros, y se zanjaron de la forma más tajante posible. Tras sus críticas al ejército alemán, Selpin fue interrogado y enviado a la cárcel, solo para más tarde ser encontrado muerto en su celda.

Entre los muchos excesos de la película había estado el contar con el Cap Arcona, un lujoso transatlántico alemán que era el escenario perfecto para dar vida al Titanic. El rodaje casi que sirvió de oscura premonición. En 1945, días antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, el Arcona también se hundió. En este caso debido a un ataque de la armada británica que causó la muerte de 4.500 prisioneros políticos en su interior. Una cifra que triplica la del hundimiento original.

Desde entonces la hipótesis frecuente es la de que fue planeado por los propios alemanes, que pusieron a prisioneros políticos específicamente para deshacerse de ellos. Al contrario del Titanic, el hundimiento del Arcona es un episodio olvidado en la historia mundial, con escasos documentales que hayan cubierto los hechos, y desde luego ninguna película taquillera.

