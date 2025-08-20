Hace casi 30 años, Matthew McConaughey pudo protagonizar uno de los grandes éxitos de James Cameron, pero otra joven estrella le robó el puesto

Antes de que Leonardo DiCaprio se convirtiera en Jack Dawson y se ganara un lugar en la memoria colectiva gracias a 'Titanic', el icónico papel pudo haber sido interpretado por un actor diferente. James Cameron tuvo en cuenta a varias estrellas para interpretar al joven protagonista, y entre ellas estuvo Matthew McConaughey, que por entonces ya despuntaba en Hollywood.

El detalle ha salido a la luz en el libro póstumo de Jon Landau, productor de 'Titanic' y 'Avatar' y se recopila en un informe sobre el libro publicado en Puck y titulado 'The Bigger Picture', donde se revelan los entresijos de la producción de 1997. En sus páginas, Landau explica por qué McConaughey estuvo a punto de hacerse con el papel y también qué fue lo que terminó alejándolo del proyecto.

McConaughey también cabía en la tabla

Según cuenta Landau en el libro, McConaughey llegó a rodar una escena de prueba junto a Kate Winslet, que ya había sido elegida como Rose. Para la actriz la experiencia fue positiva: la química entre ambos parecía fluir. Sin embargo, James Cameron no estaba tan convencido. El problema, según el director, fue que McConaughey decidió interpretar la escena con su característico acento sureño.

Cameron le pidió que probara de otra manera, pero el actor se mantuvo firme en su estilo. “No. Estuvo bastante bien. Gracias”, respondió McConaughey, en palabras recogidas por Landau. Y esa negativa fue suficiente para que Cameron descartara al texano y siguiera buscando a otro actor para el papel de Jack.

El libro señala que McConaughey ya tenía cierto reconocimiento en aquel momento, con títulos como 'Movida del 76', 'Ángeles' o 'Días de gloria'. Ese mismo año estrenaría también 'Contact' y 'Amistad', pero aún no estaba al nivel del fenómeno mundial que buscaba Cameron para encabezar una superproducción como 'Titanic'. Finalmente, DiCaprio se quedó con el papel y el resto es historia.

