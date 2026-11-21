La vida de Jesús entra en una de sus etapas más dolorosas en los nuevos episodios de 'The Chosen (Los elegidos)', que están disponibles en acontra+. Para Vanessa Benavente y Abe Bueno-Jallad, dar vida a María y Santiago durante estos acontecimientos ha supuesto enfrentarse a algunas de las secuencias más exigentes de toda su trayectoria en la serie.

El rodaje de la crucifixión en Italia, la dureza de lo que representa y la sensación de estar acercándose al final de una etapa compartida con el resto del equipo hicieron que la experiencia fuera especialmente intensa. En una entrevista, ambos actores han recordado cómo vivieron aquellas jornadas y cómo tuvieron que volver a meterse en ese dolor al rodar las escenas posteriores al entierro.

El impacto de rodar el Gólgota

Benavente no duda al describir la experiencia de rodar en Italia las escenas del Gólgota. "Todas las mujeres que estuvimos en Italia, que fue donde grabamos Golgotha, te dirán que ha sido lo más duro que hemos tenido que hacer en ningún proyecto nunca", explica. La actriz señala que no fue únicamente una cuestión de exigencia interpretativa, sino también del impacto emocional de enfrentarse a unas imágenes que representan una de las formas más crueles de violencia de la historia.

Una de las cosas que más le impresionó fue pensar en que aquellos acontecimientos fueron obra de seres humanos. "Darte cuenta de que esto lo hicieron humanos hace dos mil años. O sea, cómo hemos perfeccionado la capacidad de torturarnos unos a otros", reflexiona.

A esa carga emocional se sumó la sensación de estar despidiéndose de una etapa. Benavente explica que, mientras María tenía que afrontar la pérdida de su hijo en la ficción, ella también era consciente de que la serie se acercaba a su final y de que la familia que había formado con sus compañeros estaba a punto de separarse. La actriz habla de un duelo doble: el de su personaje y el suyo propio, después de tantos años compartiendo el proyecto con el equipo.

Abe Bueno-Jallad también recuerda que esta parte de la producción tuvo algo de aislamiento. Los personajes estaban separados y los actores no siempre coincidían durante el rodaje, por lo que el reencuentro con sus compañeros después de las grabaciones en Italia estuvo marcado por el impacto de lo que acababan de vivir. Benavente recuerda que, cuando volvieron, bastaba con mirarles la cara para darse cuenta de lo duro que había sido el trabajo.

La intensidad de aquellas escenas no desapareció cuando terminó el rodaje en Italia. Benavente explica que, al tener que grabar en la séptima temporada las primeras secuencias posteriores al entierro, volvió a sentir una angustia que llegó a impedirle dormir. "Estuve 48 horas despierta porque yo creo que había algo en mí que decía, yo no quiero volver a eso, yo no quiero volver a sentir esto", recuerda. Aun así, decidió afrontar esas escenas como una última oportunidad para despedirse de los personajes y del equipo, y para darles "este último regalo" antes de terminar la historia. Una forma de cerrar una etapa haciendo justicia al recorrido que habían compartido durante tantos años.

Puedes ver la entrevista completa, a continuación:

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