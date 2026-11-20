Están arrasando con 'La bola negra', pero Los Javis se enfrentaron ayer a una polémica por sus declaraciones sobre 'Paquita Salas', la exitosa comedia sobre una representante de artistas en horas bajas. Mientras los fans seguimos esperando el regreso de Paquita con una cuarta temporada, Javier Calvo y Javier Ambrossi están en plena promoción de su última película de cara a los Oscars.

'La bola negra' ha sido un pepinazo absoluto a nivel internacional, con los directores también listos para meterse en una nueva etapa como creadores… Así que, claro, eso complica la producción de nuevos episodios de la popular comedia protagonizada por Brays Efe, un plan que los mismos Javis han confirmado.

Vamos a calmarnos

Lo cierto es que Calvo y Ambrossi tienen que estar ya un tanto hartos de que no hagamos más que preguntarles sobre la temporada 4 de 'Paquita Salas'. Sus declaraciones más recientes no han sentado bien a muchos fans, ya que Calvo aseguró que en retrospectiva la serie no le parecía "tan buena", sino que la miramos con demasiado cariño al ser un refugio seguro para muchos.

Ahora ha querido matizar sus palabras y no se cierra del todo a una vuelta a PS Management.

"La que se ha liado, chicas... CLARO QUE ES BUENA, CLARO QUE LA AMO", escribía el director en su cuenta de Instagram, compartiendo una foto de Brays Efe como Paquita. "LA HEMOS HECHO NOSOTROS entre amigas, sin un euro y sin saber cómo se cogía una cámara. Simplemente quería decir que nació de un momento de inconsciencia, salvaje, en el que no sabíamos lo que hacíamos y solo queríamos pasarlo bien".

Así que aunque los Javis estén en una nueva etapa, no significa que se cierren del todo a más ‘Paquita Salas’. Cuando pase, la serie será un tanto diferente a lo que nos tienen acostumbrados, aunque Calvo espera recuperar todos los elementos que la hicieron tan especial, sobre todo para los propios directores.

"Cuando vuelva (sé que volverá algún día) la tendremos que hacer desde otro lugar, sin intentar repetirnos", aseguró Calvo. “Sé que todos amáis a Paquita, yo también. Nos dio todo lo que somos y creo que nunca he sido tan feliz en un set, con medio equipo tirado por los suelos de risa y sin ninguna expectativa. Yo tenía 24 años... éramos jóvenes y libres".

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