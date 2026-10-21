Brays Efe, la estrella de 'Paquita Salas', se pronuncia sobre el éxito de 'La bola negra' y la nueva etapa de los Javis en Hollywood: "Son míos"

Esta temporada los Javis han saltado a la fama internacional gracias a 'La bola negra', pero para muchos nuestro primer gran punto de contacto con los directores fue 'Paquita Salas'. La carrera de Brays Efe se ha queda unida para siempre a ellos en nuestro imaginario, así que si lo tienes a mano es imposible no preguntarle por el éxito de 'La bola negra' y su relación con Calvo y Ambrossi.

Aquí se celebra todo

Estos días Efe anda promocionando la película 'SuperThings', en la que él y Ana Morgade prestan su voz. Cuando se dejó caer por El sótano club de TEN, salió el tema del fenómeno internacional que es ahora 'La bola negra', el futuro de 'Paquita Salas', que nos tiene pendiente de su cuarta temporada, y el parecido que muchos espectadores están encontrando entre él y Carlos González.

"Estoy encantado. La película me ha encantado y estoy muy feliz por ellos. Yo los he conocido desde la nada y estoy feliz de ver todo el éxito que tienen. Son supertrabajadores, se lo merecen un montón, la película es espectacular y está siendo un éxito absoluto en taquilla, cosa que me alegra muchísimo”, aseguró Efe.

El actor aseguró que le habría encantado ser parte de 'La bola negra' y haber vivido esta explosión en primera persona, pero también defiende que Ambrossi Calvo "son mis amigos y no me deben nada". Como cualquier otro actor español, le gustaría formar parte de una película así, pero sabe que ya tendrá más oportunidad de trabajar con ellos en el futuro.

"No nos parecemos nada, ¿verdad? ¡Además él tiene 10 años menos que yo, chicos!", replicó sobre las comparaciones con Carlos González.

Ahora bien, aunque parece que todo sigue yendo sobre ruedas entre Efe y los Javis, queda pendiente el regreso de 'Paquita Salas'. Él es el primero que se apunta a un bombardeo y asegura que esa pelota en está en el campo de los directores, pero que él volverá a ponerse el traje de chaqueta de Paquita y agarrar la botella de Larios si surge la oportunidad.

"No tengo muy claro cómo son los derechos", respondió Efe, sobre si Paquita Salas podría acabar en otro lugar que no sea en la serie de Netflix. "Es verdad que siempre hay que pedir permiso. Siento que si eso pasara, que me lo ofrecieran y yo lo quisiera hacer, que en principio no quiero, porque el lugar de Paquita es su serie, yo lo siento muy mío. No sé de quién son los derechos, pero yo creo que míos. Aunque de las tazas y eso no me llevo ni un euro".

En Espinof | Gris Jordana, directora de fotografía de ‘La bola negra’: “Me mandó ver 3.500 películas de Rusia, de Ucrania, de las que solo había visto el tráiler”

En Espinof | Las 18 mejores series españolas que puedes ver en Netflix en 2026



