'La bola negra' y un documental de 3 horas se convierten en los nuevos e improbables fenómenos de taquilla en Estados Unidos, aunque a la sombra de 'Street Fighter'

Primero se dijo que ‘La bola negra’ iba a hacer el ridículo en Cannes. Después, que a nadie le interesaría en la taquilla española. Hace poco, que a nadie le interesaría en Estados Unidos. Pero después de ganar el premio a mejor dirección tras un aplauso de 20 minutos, recaudar (por ahora) 28 millones de euros en nuestro país y embolsarse 70.000 dólares por cine en América, está bastante claro que la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi puede con todo. Sí, incluso con ‘Street Fighter’.

¡Luchando por el primer puesto!

Aunque ‘Street Fighter’ ha conseguido el primer puesto en la taquilla americana con 31 millones de dólares (51,1 en todo el mundo, habrá que esperar a la segunda semana para ver si consigue superar los 82 millones de presupuesto y financiar su secuela), lo cierto es que el público está hablando de otras dos películas. Por un lado, el documental de Nathan Fielder y Lance Oppenheim, ‘You can see everything’, que no solo se ha alzado con el primer puesto en el top histórico de Letterboxd, sino que ha arrasado con 15 millones en su primer fin de semana.

Esto significa que es el mejor arranque de un documental (no musical) en 22 años, desde ‘Fahrenheit 9/11’, llevándose 17.500 dólares de cada una de las 855 salas donde se ha proyectado. Un bombazo que ha llevado a las salas a los menores de 35 años, aumenta su runrún para el Óscar y ya ha dado beneficios (su presupuesto es de tan solo 7 millones). ¡Ah! También es la película estrenada en menos de 1000 salas con más éxito desde ‘Borat’, en 2006. Vamos, un triunfo con todas las de la ley.

La otra película de la que está hablando todo el mundo es ‘La bola negra’: Netflix ha hecho un pequeño test en 4 salas, con su sesión de Q&A correspondiente e incluso actuaciones de Guitarricadelafuente, y es una de las pocas veces que el streamer ha dado los resultados reales de taquilla, porque son espectaculares: se ha llevado 69.575 dólares por sala, haciendo un total de 277.500 dólares, la mejor media de la semana (y la segunda mejor de la historia para una película de habla no inglesa tras 'Parásitos'), que caldea el ambiente para cuando se amplíe por todo Estados Unidos. Vamos, que si había dudas sobre su éxito allende los mares, aquí está la prueba de que lo tiene, y mucho.

El resto del top 10 cuenta con la caída del 70% de ‘La otra madre’, a la que poco le importa: acumula 78,7 millones y costó 18. Tras ella, el gran fracaso de la semana, ‘Whalefall’, que en todo el mundo ha sumado 17,5 millones y no llegará de ninguna manera a superar sus 60 millonazos de presupuesto. Tampoco puede lanzar cohetes ‘Sentido y sensibilidad’, que con una taquilla global de 18,5 millones renqueará para conseguir superar su financiación de 25 millones. Uf.

A partir de aquí tenemos viejos conocidos como ‘Verity’, con sus 145,2 millones y dando alegrías a Amazon; ‘Resident Evil’, que supera los 360 millones y llegará a los 400; ‘En el corazón de la bestia’, que va por 155 millones y al final sí conseguirá dar beneficios frente a sus 82 millones de coste; ‘La isla olvidada’, que al final se tiene que conformar con unos tristes 60 millones; y otro estreno semanal, la hindú ‘Jailer 2’, que demuestra el buen estado de Bollywood en el cine americano.

La semana que viene, ‘You can see everything’ ampliará los cines donde se proyecta (en España tendremos que esperar hasta febrero), y además veremos si ‘Clayface’ supera las expectativas y revive el Universo DC, ‘Wildwood’ consigue vivir a la altura de su nota crítica y la segunda parte de ‘Ali G’ no llega demasiado tarde. Veremos: estos meses de taquilla entre mega-estrenos son siempre los más divertidos.

La bola exitosa

Lo de ‘La bola negra’ es ya de otro mundo. La película ha superado ya toda la taquilla que hizo ‘Torrente Presidente’ pero aguantando en el top 1, consiguiendo más de 4 millones de espectadores y convirtiéndose en la cuarta película española más exitosa de la historia con 29,5 millones de euros embolsados. No será raro que supere los 36 millones de euros de ‘Ocho apellidos catalanes’ y se acerque a las recaudaciones de ‘La Odisea’ y ‘Spider-man: Brand New Day’. Los Javis pueden estar tremendamente orgullosos, porque su éxito es, literalmente, inapelable y sin excusas.

Y ojo, porque esta semana es la Fiesta del Cine y la cifra de espectadores se va a disparar aún más. Por otro lado, queda claro que en España Brad Pitt nos vuelve locos, porque, ante cualquier estreno, ‘En el corazón de la bestia’ sigue aguantando en el top 2 sin mucho problema con 503.559 euros (2,3 millones menos que la película de Los Javis en el mismo periodo, para que nos hagamos una idea de las dimensiones de su éxito). Ni siquiera ‘La otra madre’, en el top 3, o ‘Street Fighter’, en el 4, pueden hacerle sombra: en nuestro país, como siempre, vamos a la contra del mundo.

Los otros dos grandes estrenos de la semana se tienen que conformar con los puestos 5 y 6: ‘La invitación’, con olor claro a Óscar, y ‘Whalefall’, que en general no ha interesado mucho en todo el mundo. Tras ellas tenemos el espectacular reestreno de ‘Cars’ 20 años después, demostrando que Rayo McQueen ha enganchado a varias generaciones, ‘Resident Evil’, que sigue aguantando carros y carretas, y ‘Verity’, uno de esos fugaces estrenos que dan el petardazo y luego bajan muy rápido. Cierra el top 10 ‘La maleta’, comedia romántica con terroristas de por medio que llega cuando el público está a otras cosas.

La semana que viene, salvo que ‘Clayface’ de la campanada o José Mota sorprenda con ‘Arriba Tutto’, no parece que nadie vaya a poder toser a Los Javis. Al fin y al cabo, un fenómeno no se cae de la noche a la mañana cuando casi todos le han dado bola blanca.

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