La nueva 'Street Fighter' es mucho mejor que la película con Jean-Claude Van Damme: los críticos dictan sentencia sobre el gran estreno de la semana

El gran estreno de la semana en cines es 'Street Fighter', nueva versión en imagen real del famoso videojuego de Capcom. Parece que por ahora está funcionando bien en taquilla, pero lo que ahora nos interesa es que los críticos ya han dictado sentencia, dejando claro que es mucho mejor que la película de 1994 protagonizada por Jean-Claude Van Damme.

Eso sí, que esto nos haga esperar que la prensa especializada ha encumbrado a la nueva 'Street Fighter' como una película imprescindible. De hecho, el largometraje dirigido por Kitao Sakurai se tiene que conformar con un 41% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, pero esto no invalida que el otro dato sea totalmente cierto.

La clave está en que la versión de 1994 se tiene que conformar con un escaso 20% de valoraciones positivas en la misma web. Es cierto que son épocas distintas y, muy seguramente, críticos diferentes, pero tampoco hay que olvidar que el espectáculo que enfrentó a Van Damme con Raúl Juliá tampoco es que haya estado nunca considerado como una obra maestra del cine de acción.

Eso sí, en última posición con diferencia entre las peores adaptaciones en imagen real encontramos a 'Street Fighter: La leyenda', pues la cinta de 2009 protagonizada por Kristin Kreuk se conforma con un lamentable 3% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Muy difícil hacerlo aún peor, la verdad.

¿Y qué opina el público?

Por su parte, las impresiones del público hablan de un combate más igualado entre la nueva 'Street Fighter' y el largometraje liderado por los Músculos de Bruselas. Y es que ambas han conseguido una valoración B- en Cinemascore, lo que da a entender que ninguna de las dos ha terminado de entusiasmar al público. Y no me olvido de 'Street Fighter: La leyenda', pero es que no recibió valoración en ese servicio.

La cosa cambia si nos fijamos en las notas en IMDB, donde la versión más reciente se va hasta una nota media de 6,3, superando así con mucha holgura el escaso 4,2 que tiene el largometraje escrito y dirigido por Steven E. de Souza. Lo que sí llama la atención es que allí supere por poco a 'Street Fighter: La leyenda', que consigue un 3,7.

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