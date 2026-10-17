Mejor que 'Mortal Kombat 2'. 'Street Fighter' es una entretenida insensatez con tantos aciertos como problemas

Cuando uno piensa en los mejores videojuegos de pelea, lo más probable es que 'Street Fighter' y 'Mortal Kombat' sean los primeros en mencionarse -junto a 'Tekken', eso sí-. Por ello, es una curiosa coincidencia que el mismo año hayamos visto adaptaciones cinematográficas en imagen de ambos, existiendo así cierto peligro de que se opaquen entre sí.

La primera en llegar fue 'Mortal Kombat 2', una secuela ligeramente insatisfactoria pese a la carismática presencia de Karl Urban al frente del reparto, ya que no me cabe la más mínima duda de que la primera entrega era algo mejor y más entretenida. Ahora es el turno de 'Street Fighter', donde se apuesta sin complejos por el mamarracheo para intentar ofrecer un pasatiempo de primera al público. La verdad es que se queda a medias en todos los sentidos, situándose también en interés entre las dos entregas de 'Mortal Kombat'.

Mejor cuando es más mamarracha

Una cosa que sí ha tenido siempre 'Street Fighter' es un lore bastante desarrollado alrededor de sus personajes, ofreciendo así una base más sólida a la hora de llevarlo todo al cine. Eso es algo de lo que se han valido T. J. Fixman y Kitao Sakurai para construir un guion que tampoco se complica demasiado intentando construir algo que te seduzca en términos narrativos. Aquí lo que interesa es otra cosa.

Siendo justos, el arranque de 'Street Fighter' es toda una sorpresa al apostar por la animación dibujada a mano, algo a lo que se volverá posteriormente en momentos puntuales. Luce todo tan bien que encantado me habría visto toda una película así, pero esto es acción real y ahí la película empieza abrazando su faceta más desenfadada, buscando convertirse en un pasatiempo gozoso que celebre todo aquellos que conquistó a muchos en la era dorada de las recreativas.

Sin embargo, hay un problema importante ahí, que es la necesidad de casar esos coqueteos descarados con ser una simpática mamarrachada con encontrar cierta profundidad dramática para que nos importe algo todo el complot de Mr. Bison o las dudas internas de Ryu por abrazar esa parte de él que podría consumirle por dentro.

Ahí es donde 'Street Fighter' se resiente, dando incluso por momentos la sensación de estar dando vueltas sobre lo mismo, siendo el caso de Ken el más representativo. Cuando el personaje de Noah Centineo está marcado por los excesos y una vida errática es cuando mejor funciona, pues el trauma que arrastra lo ha llevado a actuar de tal forma que encaja a las mil maravillas con la vertiente más desenfadada de la función.

Sin embargo, pronto queda claro la necesidad personal que tiene de redimirse, lo que unido a los demonios personales de Ken y las ansias de poder de Mr. Bison lleva a que la película quiera tomarse en serio a sí misma por momentos. Ahí 'Street Fighter' resulta mucho más monótona -como todo lo relacionado con Akuma-, llevando además a que ciertas decisiones, como que el Bison de David Dastmalchian pueda llegar a parecer un pervertido sexual.

Esas caras que pone en ciertas situaciones habrían encajado mejor si todo en la película hubiese mantenido ese enfoque casi más de cartoon que sí controla otros elementos, como por ejemplo todo lo relacionado con el Guile de Cody Rhodes. Eso además lleva a que algunos recursos cómicos pinchen en hueso, siendo el caso de la versión de Blanka de Jason Momoa el más llamativo de todos.

A cambio, el director Kitao Sakurai y su equipo visual consiguen reproducir en imagen real multitud de técnicas de los luchadores en los videojuegos sin que resulten ridículas. Es cierto que no todas brillan por igual, pero ahí la película es tremendamente satisfactoria, conectando además con esa nostalgia de los jugadores de forma lógica y bien integrada en la historia.

Lo que queda al final es una película que no llega a hacerse entretenida, pero en la que básicamente hay una pega por cada acierto, lo que acaba dejándola a mitad de camino entre ser una de las grandes películas de puro entretenimiento del año y una completa pérdida de tiempo. Y el hecho de que ni siquiera cierre realmente la historia que cuenta tampoco ayuda mucho, pero para pasar un rato más o menos entretenido sí que sirve.

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