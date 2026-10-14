El mayor fracaso de la historia del cine: la nueva película de Tom Cruise se hunde del todo y le roba a Marvel un récord que nadie quiere

El calamitoso estreno de 'Digger' ya es absoluto, hasta el punto que desde Variety aseguran que va a provocar unas pérdidas de 245 millones de dólares a Warner, lo que la convierte en el mayor fracaso de la historia del cine. De esta forma, Tom Cruise tiene el dudoso honor de robarle a Marvel un récord que nadie en Hollywood desea poseer.

Por ponerlo en perspectiva, la cifra a batir eran los 237 millones que 'The Marvels' generó de pérdidas hace un par de años a Disney. Ahí el hecho de tener un abultadísimo presupuesto de 270 millones de dólares acabó siendo la sentencia para una película que abandonó los cines con unos ingresos de 206,1 millones de dólares. Los responsables de 'Digger' matarían por poder llegar hasta esa cifra.

Un tremendo desastre

Salvo milagro totalmente inesperado, se cuenta con que 'Digger' cierre su recorrido comercial con unos 50 millones de dólares. De hecho, hasta le va a costar llegar a tanto, pues ahora mismo suma unos ingresos mundiales de 37 millones de dólares y su segundo fin de semana en salas ha sido sencillamente desastroso.

El gran problema es que Warner aprobó una película que ya de por sí iba a ser difícil de rentabilizar, pero aún más si permites que los costes se disparen. Su presupuesto oficialmente aprobado era de 125 millones de dólares, pero la cosa se descontroló y acabó llegando a una cifra no concretada entre 160 y 180 millones. A eso hay que sumarle después que el estudio se gastó otros 100 millones más en la campaña promocional...

Para aquellos que tengan dudas, esos 245 millones de dólares son de pérdida nominal, pues si lo ajustamos a la inflación habría unas pocas películas todavía por encima de 'Digger'. Por ejemplo, 'The Marvels' se dispararía hasta los 250 millones, mientras que 'El guerrero nº 13' podría irse hasta los 263 millones de dólares y 'John Carter' hasta los 280.

Supongo que a Cruise le puede quedar el consuelo de volver a ser el número 1 en algo, pero es que hace no tanto fue considerado el salvador del cine con 'Top Gun: Maverick' y ahora sucede todo lo contrario. Con razón ha apostado sobre seguro con su próximo proyectos y va a hacer 'Días de trueno 2'. Y después no debería tardar ya mucho 'Top Gun 3'...

En Espinof | Las 45 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Las 66 películas más taquilleras de la historia. De 'Avatar' a 'La odisea', todas las que han sumado más de 1000 millones