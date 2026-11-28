En Amazon se metieron en un buen lío al firmar un acuerdo histórico que convertía a 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' en la serie más cara de todos los tiempos. Solamente por los derechos para poder hacerla se pagaron 250 millones al Tolkien Estate, a lo que hay que sumar la inversión adicional que se hace con cada temporada, habiendo comprometido un gasto aproximado de 1000 millones de dólares por cinco temporadas.

El problema es que la popularidad de 'Los anillos de poder' va bajando de forma innegable con cada nueva temporada que lanza. Buena prueba de ello es que la segunda entrega sufrió un bajón del 60%, algo que probablemente ayudó lo suyo a que en Amazon tardasen mucho en oficializar su renovación por una tercera entrega. Algo me dice que fue entonces cuando se tomó la decisión definitiva de que no podían cancelarla.

Saldría demasiado caro

De hecho, ahora apenas han esperado nada para anunciar su renovación por una temporada 4, adelantándose además que el rodaje se iniciará en primavera de 2027. Ha dado igual que las audiencias hayan vuelto a bajar de forma notable, hasta el punto de que la propia Amazon reconoce que ha sumado 33 millones de espectadores en sus primeros 12 días cuando la segunda se fue hasta los 40 millones en 11 días.

A eso hay que sumarle además que la temporada 3 debutó con cuatro episodios frente a los tres con los que arrancó su predecesora, por lo que tenía más material para sumar visualizaciones. Es evidente que ya da igual que pueda mejorar o no, porque la sangría de espectadores parece no tener fin.

Sin embargo, hay un detalle fundamental que frena cualquier posibilidad de que Amazon la cancele: el compromiso con el que había llegado con el Tolkien Estate de pagar una penalización de 20 millones por cada temporada de las cinco prometidas que no llegue a hacerse.

Es cierto que 20 millones puede parecer poco en comparación a la inversión adicional por temporada, que se cifra entre los 100 y los 150 millones -que además parte de ello tendría que pagarlo igualmente por los compromisos previos adquiridos-, pero es que habría que sumar el daño de imagen que supondría reconocer que has metido la pata con una apuesta de este calibre.

Obviamente, la cosa cambiaría si 'Los anillos de poder' se hubiese hundido sin remisión y fuese un fracaso de tal calibre que el verdadero daño vendría al seguir adelante con ella, pero no es el caso. Sigue siendo una de las series más vistas de Prime Video y la parte más importante del gasto ya está hecho. Además, tampoco viene mal librarse de la imagen de cancelar cosas a diestro y siniestro que sí arrastra Netflix...

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