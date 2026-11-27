Poquito a poco se está poniendo en marcha la carrera hacia los Oscars. Todavía estamos muy pendientes de la lista de nominados definitiva, aunque por desgracia en el campo animado se puede dar el pescado por vendido y asumir que los estrenos de Disney y otros grandes estudios estadounidenses van a dominar la categoría a mejor película de animación.

Eso sí, hay varias películas de anime que técnicamente aún podrían colarse en el listado, y este año hasta hace siete producciones eligibles de acuerdo a las reglas de la Academia.

¿Se romperá la maldición?

Según lo publicado por la Academia de Cine estadounidense, este año habría 38 películas de animación que podrían ser nominadas a los Oscars. La lista incluye 'Toy Story 5', 'Super Mario Galaxy', 'Minions & Monsters', 'La isla olvidada', 'Wildwood', y, sorprendentemente, 'Coyote vs. Acme', pero también tiene un espacio para la animación japonesa.

'Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe', la última entrega de la franquicia, tendría papeletas para llevarse una nominación. Al igual que las películas originales de Netflix, 'La princesa Kaguya del Cosmos' y 'The Ribbon Hero', y el drama de ciencia ficción 'All You Need is Kill'. Completando el listado de anime tendríamos 'Grotesqqque', 'The Last Blossom (Hosenka)' y 'Jinsei (Mumei no Jinsei).

Para cualificar a una nominación en la categoría de Mejor película de animación, las películas deben tener una duración de más de 40 minutos y que al menos el 75% corresponda a contenido animado. Además, debe haber sido estrenada en Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2026 y haberse mantenido en cines durante siete días con tres proyecciones diarias.

Estas reglas impiden que 'Cherry' y 'We Are Aliens', dos películas que han tenido muy buena acogida en festivales, pudieran entrar en los Oscars. Aún así, este año, teniendo en cuenta la cantidad de películas animadas que se han estrenado a nivel mundial, la cosa está complicada para el anime. Especialmente porque tendríamos niñas bonitas indies como la mexicana 'Soy Frankelda' y la española 'Decorado' en la carrera hacia el Oscar de animación.

Al fin y al cabo, desde la creación de la categoría en 2002, tan solo siete películas de anime han logrado una nominación. Y el único en poder ganarlo ha sido Hayao Miyazaki, primero con 'El viaje de Chihiro' y casi dos décadas después con 'El chico y la garza'. Veremos si este año los Oscars son más clementes con la animación japonesa, porque el año pasado no hubo suerte ni teniendo en cuenta los pelotazos de 'Chainsaw Man' y 'Kimetsu no Yaiba'.

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