Una cita a ciegas desastrosa, dos personas que no se soportan y un bebé que llega para poner sus vidas patas arriba. Si hay una fórmula que Hollywood ha explotado hasta la saciedad, es la de juntar a dos desconocidos que están convencidos de que no tienen nada en común y obligarlos a compartir techo hasta que salten chispas.

'Como la vida misma' ('Life as We Know It') es uno de esos clásicos modernos de la comedia romántica que representan a la perfección el cine comercial de finales de los 2000 y principios de los 2010. Estrenada en 2010, esta película de Greg Berlanti combina humor, romance y drama familiar en una historia que tiene todos los ingredientes para convertirse en un plan estupendo cualquier tarde.

Un bebé de sujetavelas

Holly Berenson (Katherine Heigl) y Eric Messer (Josh Duhamel) no podrían ser más diferentes. Se conocen gracias a sus mejores amigos, que organizan una cita a ciegas convencidos de que harían buena pareja, pero el encuentro resulta ser un desastre. Ella es una organizadora de eventos meticulosa y bastante exigente; él, un técnico de retransmisiones deportivas con una vida mucho más despreocupada.

No tienen demasiadas ganas de volver a verse, pero el destino decide intervenir de la forma más inesperada: cuando sus amigos fallecen en un accidente de tráfico y ambos descubren que han sido nombrados tutores de su hija pequeña, Sophie. De repente, dos personas que apenas se conocen tienen que ponerse de acuerdo para criar a una bebé.

La premisa da pie a todo tipo de situaciones disparatadas. Desde aprender a cambiar pañales hasta organizarse para atender las necesidades de Sophie mientras intentan mantener sus respectivos trabajos, Holly y Messer tendrán que descubrir cómo funciona eso de ser una familia improvisada.

La convivencia no es sencilla, sus personalidades chocan, sus métodos para cuidar de la niña son muy distintos y ninguno está dispuesto a reconocer que el otro quizá tenga algo de razón. Pero, como suele ocurrir en las comedias románticas, las discusiones, los pequeños gestos y las noches sin dormir terminarán acercándoles aunque no quieran.

Lo interesante es que 'Como la vida misma' no se queda solamente en el romance. La película también habla de la pérdida, de la responsabilidad y de cómo una situación inesperada puede obligarnos a replantearnos por completo nuestra vida. Holly y Messer no solo tienen que aprender a cuidar de Sophie, sino también a renunciar a parte de su independencia y a construir un hogar para una niña que acaba de perder a sus padres.

Y ese componente familiar le aporta algo más de profundidad a una historia que, de otro modo, podría haberse quedado en una sucesión de encuentros incómodos y peleas entre sus protagonistas.

Otro de sus grandes atractivos es el reparto, que reúne a un buen puñado de caras conocidas. Además de Katherine Heigl y Josh Duhamel, encontramos a Josh Lucas, Christina Hendricks y Melissa McCarthy, que aporta algunos de los momentos más divertidos de la película.

La química entre los protagonistas sostiene buena parte del relato y ayuda a que nos creamos esa transformación de dos desconocidos obligados a entenderse en una pareja que empieza a encontrar su sitio. No estamos ante interpretaciones especialmente memorables ni ante personajes que vayan a cambiar nuestra forma de ver el mundo, pero sí ante un conjunto de actores que encajan bien.

Y quizá esa sea la clave para disfrutarla: no pedirle que sea algo que nunca ha pretendido ser.

La tenéis en Netflix y Prime Video.

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