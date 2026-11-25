Es fácil dar por sentado el significado de algo tan aparentemente trivial como, por ejemplo, ponerse unos pantalones cuando tu posición hace fácil ponértelos cada día. Durante largo tiempo había para quien el hecho de ponerse unos era una afrenta que había que no sólo neutralizar, sino castigar de manera ejemplar. Pero se hacía porque poder ponérselos para esa persona implicaba acceder a un mundo que se le negaba.

De nuevo, parece trivial darle ese significado a algo tan nimio. Sin embargo era lo suficiente todo para alguien al que una voz en off llama “Rose” (aunque el resto de personajes sólo se refieren a ella como “El maestro”) para jugarse una vida de discreción y medir las actuaciones alrededor de otra gente. Y aunque sea relato de otra época, la película ‘Rose’ es capaz de abordarlo con una atemporalidad que hable volúmenes en el presente.

Una identidad secreta

Esa es la ambición del austriaco Markus Schleinzer, que a partir de varios relatos de mujeres haciéndose pasar por hombres (especialmente de Anastasius Rosenstengel, última persona ejecutada por actividad lésbica en Europa) elabora un estudio de personaje feminista para denunciar la represión sobre la libertad femenina. Para ello se vale de una Sandra Hüller realmente imperial en lo que pinta a un año esencial para ella.

Hüller es la Rose que se hace pasar por hombre al llegar a un poblado protestante de la Alemania del siglo XVII, una vez pasada la Guerra de los Treinta Años. Allí, con la cara desfigurada en una apreciable cicatriz, afirma ser heredero de una granja abandonada que cultiva de manera ejemplar, ganándose admiración del pueblo y hasta propuestas matrimoniales. No obstante, mantener la realidad de su identidad será un reto bastante duro de sostener.

Con un blanco y negro imponente y casi hannekiano (Schelinzer trabajo en el casting de películas suyas como ‘La cinta blanca’), la película explora contrastes extremos pero sin caer en rincones comunes. No hay cine de la crueldad intentando regodearse para hacer su denuncia, ni hay trampas maniqueas intentando mascar un mensaje. En su lugar, hay un planteamiento de situaciones donde se puede reflejar comportamientos humanos ambivalentes mientras hay una jerarquía debidamente reflejada.

‘Rose’: otro significado

No hay demasiada duda de porque el personaje de Hüller elige esta vida. La película ni siquiera lo plantea como una condena al tener que ocultar su realidad, sino como una liberación que ni siquiera resulta aparente para el resto. Verla con pantalones no resulta llamativo casi ni para la cámara, pero en los gestos de la actriz acaba viéndose como algo perseguido y valorado.

No cae, eso sí, en lecturas mayores sobre identidad de género. En su lugar, ‘Rose’ tiene un aroma de western seco que luego transforma en exaltación propia de Dreyer, arrinconándose ella sola casi más de lo que realmente necesita. La interpretación de Hüller termina dando los aspectos más notables de una película con cierta fuerza, pero a ratos demasiado en el alambre que podría llevarla a lo anecdótico.

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