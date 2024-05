La mejor película del año acaba de llegar al streaming: una escalofriante experiencia de deshumanización que triunfó en los Oscars

Nuestro cerebro funciona de manera fascinantes fuera de nuestro control consciente, ya que de lo contrario podríamos desembocarnos nosotros mismos a una situación fatal e insostenible. Hay un motivo por el que no puedes dejar voluntariamente de respirar hasta morir, de igual modo que hay un proceso psicológico por el cuál llegamos a ver con cierto alivio como descendían las cifras de muertos durante la pandemia, a pesar de que seguía muriendo gente.

Llega un punto donde nuestra exposición al horror que puede poblar el mundo o nuestro alrededor no se puede sostener, y de ahí que inconscientemente tendamos a desconectar de la gravedad de la situación. Es un mecanismo de preservación para no caer en la miseria absoluta, pero es también un proceso que se puede emplear para hacer el mal, algo que se retrata perfectamente en la magistral 'La zona de interés' ('The Zone of Interest').

Viviendo al lado del horror

Una de las mejores películas estrenadas este año en nuestro país, sino la mejor de todas, hace un frío y analítico vistazo al Holocausto desde la perspectiva más inusual, la de los perpetradores de la masacre. Jonathan Glazer vuelve a transgredir el medio cinematográfico para hacer la experiencia más chocante de este 2024, ya disponible para ver en streaming a través de Filmin y de Movistar+.

En ella seguimos al comandante Rudolf Höss y su familia, que vive en una casa colindante con el campo de concentración de Auschwitz, donde el militar nazi destaca como un implacable y “ejemplar” exterminador de judíos. Junto a su esposa construye un lugar de ensueño donde se convive con los gritos de dolor y sufrimiento, o las flotantes partículas de ceniza.

Glazer adapta libremente esta historia donde se relata “en off” el genocidio realizado durante la Segunda Guerra Mundial, empleando para ello un realismo mayor (incluyendo más detalles de las personas verdaderas, la familia Höss) que termina resultando aún más de película de terror. Pero una que tiene lugar en un martes cualquiera para sus protagonistas, que se convencen de que están viviendo la promesa gloriosa que Hitler tenía en mente para Alemania.

'La zona de interés', la burocratización del mal

La burocratización de la atrocidad y la desconexión con la perversidad de los actos cometidos son retratados con rugosidad, no por ello teniendo un efecto de distanciamiento con el espectador. El uso del sonido (premiado en los Oscars junto a la película general en la categoría internacional) es absolutamente magistral para que los horrores que sucedían no se pierdan nunca de la acción, sirviendo como un estudio de estas personalidades tanto como sus comportamientos cotidianos, brillantemente realizados por Christian Friedel y Sandra Hüller.

Hay una voluntad experimental, como cada película que ha ido realizando Glazer, pero aquí se aprecian unas intenciones más viscerales que logran emerger entre las imágenes calculadas y aparentemente frías. Podría ser ejercicio de videoensayo para un museo, y al mismo tiempo es trascendental en lo cinematográfico y en lo humano, sabiendo retratar un proceso psicológico de compartimentación entre el horror que todos necesitamos para el día a día. Sólo que estos sujetos lo hacían para ser las peores personas y realizar acciones imperdonables. Por desgracia, esos actos siguen sucediendo, para frustración nuestra desde la distancia.

En Espinof | Las mejores series de 2024

En Espinof | Las mejores películas de 2024