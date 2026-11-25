Era algo inevitable, sabiendo que era imposible que pudieran cerrar todo a estas alturas de serie, pero siempre había algún resquicio de duda sobre la continuidad de una de las ficciones más caras de la televisión actual. Sin embargo, la duda acaba de ser disipada con la noticia de la renovación por una temporada 4 de 'Los anillos de poder'.

De esta manera, Prime Video se asegura que la precuela de 'El Señor de los Anillos' siga viva y coleando más allá de la emisión este mismo miércoles de los dos episodios que dan cierre a una temporada 3 que nos ha dado algunos de los momentos que más esperaban los fans.

Anillos de Sauron

Y no es broma lo de esperar a momentos clave, ya que lo ha dicho el propio jefe de televisión de Amazon MGM Studios, Peter Friedlander, en el comunicado de prensa. Por cierto, spoilers si no habéis visto el episodio 3x07:

«Ahora que la tercera temporada nos ofrece el gran acontecimiento que los fans llevaban tanto tiempo esperando —la forja del Anillo Único—, nos enorgullece confirmar la cuarta temporada con J.D. Payne, Patrick McKay y todo el equipo creativo. Estamos deseando sumergir aún más a los espectadores en el fascinante mundo de la Segunda Edad de Tolkien.»

Ya hablaremos de este final de temporada, pero la verdad es que ya solo con el episodio 7 y su magnitud, merece la pena ese momento de bajón al valle narrativo.

Cosas de historias aparte, Amazon confirma también la continuidad de los showrunners de la serie J.D. Payne, Patrick McKay frente a los rumores y especulaciones que comentaban su inminente salida al frente de 'Los anillos de poder'. De hecho, teniendo en cuenta que el plan es comenzar a rodar la próxima primavera de 2027, no parece que vayan a tener muchas vacaciones.

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