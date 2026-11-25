No son pocas las voces dentro de la industria que consideran que rodar de forma cronológica un largometraje es poco menos que un capricho demasiado caro para lo que termina aportando. No obstante, se ha podido comprobar en infinidad de ocasiones que este sistema de trabajo, a pesar de poder ser un infierno a nivel de producción, es perfecto para ayudar a los intérpretes a mostrar en pantalla la progresión dramática de sus personajes.

Un rodaje maravilloso

Es por esto que, según ha explicado el director Ron Howard durante una conversación con People, Russell Crowe solicitó que la filmación de su celebrada 'Una mente maravillosa' se hiciese en riguroso orden cronológico; algo que el cineasta comparó con el trabajo de George Lucas en 'American Graffiti', donde esta técnica sirvió para trasladar a la pantalla el desgaste que suponen los rodajes nocturnos.

Russell había solicitado, de pasada, que rodáramos la película en orden cronológico porque el recorrido psiquiátrico y la forma en que se revelaría en la película serían difíciles de calibrar si se rodaba primero el tercer acto y luego el primero, como suele hacerse en la mayoría de las películas.

Como decíamos, abordar una producción de este modo no es, ni barato, ni sencillo, y en el caso de 'Una mente maravillosa', ganadora de los Oscars a la mejor película, el mejor director, la mejor actriz de reparto y el mejor guion adaptado, esto se tradujo en dos viajes extra a Princeton, que aumentaron el presupuesto en un millón de dólares.

Llegué a la conclusión de que Russell tenía toda la razón y tuve que insistir ante el estudio, porque rodar en orden cronológico suponía un millón de dólares más.

Parece que Howard, al final del día, quedó más que satisfecho con la decisión, dejando claro que las negociaciones y el desembolso compensaron con creces.

Estoy convencido de que fue una buena inversión. Sin duda, Russell cumplió con su parte del trato con una interpretación valiente y siempre minuciosa.

En lo que respecta a que Russell Crowe no ganase el Oscar por este trabajo y sí por 'Gladiator', arrebatándoselo injustamente a Javier Bardem por 'Antes que anochezca' o a Tom Hanks por 'Náufrago', mejor será correr un tupido velo.

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