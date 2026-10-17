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26 años después de 'Gladiator', Russell Crowe se somete a una transformación física a sus 62 años para volver a luchar contra Roma

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Crowe vuelve a ponerse en forma con la ayuda de un luchador de WWE

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Russell Crowe y Drew McIntyre
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Mikel Zorrilla

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Hace 26 años, Russell Crowe deslumbró a millones de espectadores dando vida a Máximo Décimo Meridio en 'Gladiator', el papel por el que consiguió el único Óscar que tiene en su vitrina de premios. Desde entonces, el físico del actor ha fluctuado mucho, pero ahora ha querido volver a ponerse en plena forma a sus 62 años para una nueva película histórica en la que tiene que enfrentarse de nuevo a Roma.

Es cierto que Crowe se quedó sin salir en 'Gladiator 2' por razones obvias -aunque la génesis del proyecto era tan loca que iba a traer de vuelta a Máximo- y también que ha echado pestes de la secuelas protagonizada por Paul Mescal, pero ahora le toca volver a hacer frente al Imperio Romano en 'The Last Druid'.

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Crowe da vida en 'The Last Druid' a un anciano celta que vive junto a su familia en una solitaria fortaleza druida. El problema es que un día un emperador lo descubre y manda allí a sus tropas, por lo que el protagonista tendrá que retomar las armas para proteger a su familia de la invasión del ejército romano. Y, obviamente, eso ha requerido que Crowe vuelva al gimnasio.

"La constancia es tu aliada"

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En el gimnasio con Drew McIntyre. Un buen tipo, de los que ya no quedan. Acabamos de terminar el rodaje de 'The Last Druid'. Llevamos rodando en España desde el pasado mes de mayo. Ya han pasado dos años desde que interpreté a Hermann Göring en 'Nüremberg' (un papel muy distinto). Los largos y agotadores días bajo el precioso sol español han sido sin duda una gran motivación. Como siempre digo, esto se consigue capa a capa, como si fueras retirando hojas de papel de seda. La constancia es tu aliada.

Ese fue el mensaje que Crowe publicó en su cuenta de Instagram para anunciar que la grabación de 'The Last Druid' había llegado a su fin. El que aparece a su lado es Drew McIntyre, luchador de WWE al que pronto podremos ver también en la nueva versión de 'Los Inmortales' con Henry Cavill de cabeza de cartel.

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Aquí McIntyre coincide por primera vez con Crowe, y está claro que han hecho buenas migas. Esperemos que eso también se refleje en pantalla y que se traslade al resto del reparto, donde sobresalen los nombres de Rose Leslie, Andreas Pietschmann, Daniel Zovatto y el español Pablo Derqui. Por su parte, la puesta en escena corre a cargo de William Eubank ('Underwater').

Crowe

Está claro que el cambio físico de Crowe es muy llamativo de por sí, pero aún lo es más si recordamos que para 'Nüremberg' subió de peso hasta los 126 kilos para ofrecer una versión más rigurosa del personaje que interpretaba. Ahora habrá que esperar un poco más para volver a verle en acción, ya que el estreno de 'The Last Druid' está previsto para mediados de 2027.

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