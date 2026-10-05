Russell Crowe, sobre por qué se niega a hacer secuelas: "Siempre eran versiones muy malas de la primera parte"

La carrera de Russell Crowe, como la de la inmensa mayoría —por no decir la totalidad— de actores en activo o retirados, ha estado marcada por los altibajos de rigor en la elección de sus papeles. Pero dentro de esta tendencia habitual, el neozelandés ha destacado por tomar una decisión que rara vez abrazan sus compañeros y compañeras de profesión: rechazar drásticamente las propuestas de secuela de sus títulos más prestigiosos.

Secuelas no, gracias

Lejos de ser algo casual, Crowe ha explicado a la gente de Screenrant que su alergia a las continuaciones fue plenamente consciente durante los 20 o 30 primeros años de trayectoria profesional. El motivo está estrictamente relacionado con la imagen que tenían este tipo de producciones durante la época en la que creció.

Sin duda fue algo consciente durante los primeros veinte o treinta años, ya que crecí en una época en la que las secuelas eran siempre una versión muy mala de la primera.

No obstante, de entre todos los guiños que le han hecho para volver a ponerse en la piel de uno de sus personajes preexistentes, uno en concreto le hizo dudar sobre esta filosofía de trabajo. Este no fue otro que el de Máximo Décimo Meridio, su icónico gladiador de la 'Gladiator' de Ridley Scott

Ahora bien, en su momento no habría sido tan negativo respecto a una secuela de Gladiator, ya sabes, como lo era entonces. Pero tengo que ponerlo en perspectiva, ¿no? En aquella situación, la propuesta que me presentaron al principio era bastante tonta.

La idea no es que fuese "bastante tonta", es que, como dice el bueno de Russell, parecía una adaptación de otro libro.

"La secuela empieza con gente que te mete en una cueva, ¿vale? Te dan algo de medicina, ponen una roca en la entrada y, tres días después, estás sano". Ese es otro libro. ¿Qué estamos haciendo aquí?

Crowe admite que "hay muchos personajes que podrían haber tenido vidas mucho más grandes", y asegura que le hubiese gustado explorar más el mundo de 'Master and Commander' en la piel de Jack Aubrey. Eso sí: la última propuesta que le han hecho es para repetir como Gabriele Amorth en una potencial segunda parte de 'El exorcista del Papa'. En lo que a mi respecta, doy mi reino por verle una vez más combatir demonios en Vespa por medio mundo.

En lo que a mí respecta, si tiene que romper con su filosofía de trabajo, que sea combatiendo demonios ensotanado y recorriendo medio mundo en Vespa.

En Espinof | Las 17 mejores secuelas de la historia del cine

En Espinof | Las mejores películas de 2026