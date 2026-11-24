Los espectadores de 'Yellowjackets' todavía estamos intentando hacernos a la idea de que la historia de las supervivientes llega a su fin, pero sus creadores tienen bastante claro que ha llegado el momento de despedirse.

Ashley Lyle y Bart Nickerson han confirmado que la cuarta temporada es la última de la serie, una decisión que no responde a una cancelación inesperada, sino a la voluntad de cerrar la historia cuando todavía tiene algo que contar.

Han decidido no estirar la serie

En una entrevista con Deadline, ambos han explicado por qué han preferido concentrar el desenlace en esta última tanda de episodios en lugar de estirar la trama hasta una quinta temporada. Aunque al principio habían planteado un recorrido de cinco entregas, el desarrollo de la historia les hizo darse cuenta de que podían llegar al final antes de lo previsto.

Y, por lo que cuentan, no querían correr el riesgo de alargar innecesariamente la historia. Así lo explica Nickerson:

"Siempre habíamos dicho que habíamos propuesto un plan de cinco temporadas, pero siempre habíamos puesto la salvedad de que sentíamos que la serie nos diría cuándo quería terminar, y justo al desarrollarse esta historia, empezamos a sentir que nos acercábamos al final más rápidamente. Entonces, la decisión fue: Vale, ¿intentamos meter mucho en la cuarta temporada o nos arriesgamos a alargar demasiado la quinta? Optamos por intentar meterlo todo, y al final resultó ser una buena decisión desde nuestra perspectiva."

El creador también quiso destacar que 'Yellowjackets' siempre ha tenido que manejar una narración especialmente compleja, con dos líneas temporales y un reparto coral que multiplica las historias que contar.

"La serie siempre ha tenido que ser muy eficiente en cuanto a la narración. Es un doble elenco con mucha historia que contar, así que creo que nos hemos acostumbrado bastante a trabajar a un ritmo determinado y con una gramática particular, por decirlo de alguna manera, y eso fue lo que hicimos".

Para Nickerson, saber que podrían cerrar la historia con una cuarta temporada fue un "regalo increíble". Ashley Lyle, por su parte, lo explicó así:

"Llevábamos mucho tiempo esperando este momento. Era parte de la propuesta original, y finalmente lograrlo... cuando presentas un proyecto, todo parece un sueño imposible. No crees que vayas a poder hacer nada de esto, especialmente algo que sabes que solo se hará realidad si consigues una primera, una segunda y una tercera temporada. Así que, llegar a ese punto y poder empezar a trabajar en ello nos revitalizó a todos".

La serie sigue a un equipo de fútbol femenino de Nueva Jersey cuyo avión se estrella en plena naturaleza canadiense en 1996. Las jóvenes supervivientes tendrán que luchar por mantenerse con vida durante 19 meses, mientras una inquietante fuerza parece acecharlas desde el bosque. Paralelamente, la ficción muestra a sus versiones adultas, que siguen arrastrando las consecuencias de lo ocurrido y hacen todo lo posible por mantener enterrados los secretos de aquella época.

La cuarta temporada es la encargada de cerrar todas esas historias y mostrar qué ocurre cuando las supervivientes son rescatadas y regresan a la civilización. Volver a casa no significa, sin embargo, dejar atrás lo vivido: tendrán que enfrentarse a las consecuencias de sus actos y convivir con unos secretos que podrían salir a la luz en cualquier momento. Los nuevos episodios de 'Yellowjackets' están disponibles en España a través de Movistar Plus.

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