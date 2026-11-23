El cine tiene algo que unas elecciones generales jamás tendrán: nos eximen de la responsabilidad de tener que elegir. Si aún sigues dándole vuelta a qué papeleta meter en las urnas el próximo domingo 29N y te está dando algún que otro dolor de cabeza, me complace decirte que el 18 de diciembre podrás meterte entre pecho y espalda un maratón de 'Vengadores: Doomsday' y 'Dune: Parte Tres' sin necesidad de decidir si quieres más a papá o a mamá.

Denis, cuesta arriba y sin frenos

No obstante, pese a las facilidades que nos da el evento bautizado como 'Dunesday', yo tengo claro que voy a poner muy por delante al cierre de la trilogía dirigida por Denis Villeneuve como mi máxima prioridad de visionado; sobre todo después de escuchar a su realizador sentenciar con total autoridad que su tercera 'Dune' es aún mejor que sus impresionantes dos predecesoras. Palabras mayores.

La sacada de pecho ha tenido lugar durante una entrevista en el podcast One More Question de GQ, en la que el bueno de Denis comenzó marcando claras diferencias entre la 'Dune' original y su secuela, sugiriendo una mejora constante y progresiva en la saga.

La segunda fue mucho mejor que la primera porque había aprendido, porque la narración era mejor y la primera era más contemplativa. Se suponía que tenía que ser así, pero quería dar un giro hacia algo un poco más contundente.

Ahora, después de la clara contundencia de la 'Parte Dos', Villeneuve parece tener entre manos su magnum opus galáctico, prometiendo una experiencia de lo más intensa.

Creo que con la tercera lo he hecho aún mejor. Como artista, siento que he sido capaz de hacer algo que no logré en las dos primeras. Hay tensión en ella. Hay un recorrido emocional muy intenso, con el que estoy muy contento. ¿Cómo se percibirá? ¿Cómo la recibiréis? Como cineasta, me satisface que haya habido una evolución.

A pesar de la pereza inicial que me puede dar regresar a una franquicia en un momento vital en el que estoy especialmente necesitado de producciones originales y arriesgadas, no puedo negar que estoy salivando por ver qué nos va a ofrecer Denis Villeneuve —y más concretamente su director de fotografía Linus Sandgren— en la que, salvo sorpresa, será una de las últimas bombas de este curso cinematográfico 2026 que ya encara su recta final.

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