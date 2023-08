Las mejores películas de ciencia ficción del siglo XXI según Denis Villeneuve: 4 obras maestras para ver en streaming recomendadas por el director de 'Dune' y 'La llegada'

El fin de semana es cuando solemos tener un poco más de tiempo libre que dedicar al ocio o el esparcimiento. No sé vosotros, pero a mí me apetece muy poco salir a la calle con este calor infernal que hasta dificulta dormir, por lo que siempre será mejor intentar exprimir el catálogo de las plataformas de streaming. Con eso en mente, os propongo hoy una lista de recomendaciones diferentes, pues se trata de las 4 mejores películas de ciencia ficción de lo que llevamos de siglo XXI según Denis Villeneuve.

El celebrado director que pronto estrenará 'Dune 2' es un buen conocedor del género de la ciencia ficción, pues anteriormente también se ocupó de la sensacional 'La llegada'. Y si os interesa una lista similar de otro cineasta vital del cine contemporáneo, os recuerdo que también tenemos este repaso al mejor cine de ciencia ficción de la historia disponible en streaming según Christopher Nolan.

'Hijos de los hombres' ('Children of Men', 2006)

Dirección: Alfonso Cuarón. Reparto: Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor, Charlie Hunnam

Aclamada por la película, este relato distópico sobre un mundo en el que hace muchos años que no nace bebé alguno fue ignorado por el público -es cierto que recaudó 70 millones de dólares, pero es que había costado 76-. Villeneuve no entró en detalles sobre los motivos de su elección, pero no pudo evitar incluir esta obra de Alfonso Cuarón como una mención especial en su lista de las mejores películas del siglo XXI que escribió en 2017 para The New York Times.

Crítica de 'Hijos de los hombres'

'Origen' ('Inception', 2010)

Dirección: Christopher Nolan. Reparto: Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Elliot Page, Tom Hardy, Cillian Murphy, Tom Berenger, Michael Caine

Otra de las menciones especiales de Villeneuve en su lista para The New York Times fue este impresionante espectáculo onírico de su amigo Christopher Nolan. Por desgracia, tampoco aclaró los motivos concretos, pero no cuesta entender que sea un admirador de este exitoso largometraje protagonizado por Leonardo DiCaprio apabullante en lo visual pero que también presta atención a lo emocional. Y no nos olvidemos de ese mítico final del que todavía se habla tantos años después...

Crítica de 'Origen'

'Tenet' (2020)

Dirección: Christopher Nolan. Reparto: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, Kenneth Branagh

Yo me encuentro entre aquellos que acabaron decepcionados con la película llamada a revivir las salas de cine tras el duro golpe recibido por la pandemia de coronavirus. No fue el caso y Nolan acabó dejando Warner para hacer 'Oppenheimer' con Universal, pero Villeneuve sí que quedó impresionado con ella, llegando a afirmar lo siguiente:

'Tenet' me dejó asombrado, creo que es una obra maestra. Creo que es una película que, también, es un logro cinematográfico increíble. Creo que es una película muy compleja, me divertí mucho, la vi varias veces y cada vez fue un bombazo, y creo que el nivel de maestría de Christopher Nolan es inigualable.

Crítica de 'Tenet'

'Under the Skin' (2013)

Dirección: Jonathan Glazer. Reparto: Scarlett Johansson

En la lista de mejores películas del siglo XXI de Villeneuve, este largometraje de Jonathan Glazer fue el único que destacó individualmente, apuntando que "El ciervo siendo asesinado a cámara lenta por un coche en 'Un profeta' sigue siendo uno de los planos cinematográficos más impactantes de la última década. Pero, ¿es mejor que seguir a Scarlett Johansson en un charco de oscuridad en "Under the Skin"?". Una obra única, incluso aunque no termines de conectar con ella, que apuesta por lo sensorial para atrapar al público.

Crítica de 'Under the Skin'

Puedes verla en Filmin

