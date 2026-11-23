Hace ya 26 años se estrenaba 'Los padres de ella', una simpática comedia que basaba gran parte de su atractivo en el choque entre los personajes interpretados por Ben Stiller y Robert De Niro. Lo cierto es que ni siquiera era una película original, pues estaba basada en una producción de muy bajo presupuesto lanzada en 1992, pero dio igual, ya que fue un éxito extraordinario y el inicio de una improbable franquicia.

Siendo justos, 'Los padres de él' es una de las mejores secuelas nunca hechas de una comedia en Hollywood, pero en 2010 no tuvimos la misma suerte con la muy olvidable 'Ahora los padres son ellos'. Por suerte, la saga ha enderezado ahora el rumbo con la muy entretenida 'Ahora los suegros son ellos', la cual llega de forma exclusiva a cines este viernes 27 de noviembre de 2026.

Pisando sobre seguro

Lo primero que conviene tener claro sobre 'Ahora los suegros son ellos' es que se basa mucho en la fórmula de algunas secuelas de apostar por ser un remake encubierto de la primera entrega, con la esperanza de que así sea más fácil relanzar la franquicia en cuestión. Eso no es algo necesariamente malo, pero sí una declaración de intenciones bastante clara de apostar sobre seguro.

Justo lo que me temía es que 'Ahora los suegros son ellos' fuese una simple repetición de situaciones para intentar conseguir un éxito fácil con un mero juguete nostálgico. No voy a negar que hay una parte importante de eso, pero lo que me sorprendió gratamente es que se haya construido una película en la que funciona bastante bien usar todas las particularidades del personaje de Ben Stiller para volverlas en su contra a la hora de ejercer como padre.

De hecho, lo que confirma plenamente 'Ahora los suegros son ellos' es que el verdadero causante de la fricción en la primera entrega era Greg, pero allí el singular pasado del personaje de Robert De Niro añadía salsa al asunto y nos regalaba un par de momentos de lo más divertidos. Aquí toca que sea Ariana Grande la que llene buena parte de ese hueco, y la verdad es que confirma las buenas sensaciones que ya dejó con su Glinda en 'Wicked'encontrando el punto justo de equilibrio a la hora de mostrar fortaleza y fragilidad.

Una de las principales desviaciones con respecto a la primera entrega es que aquí la incomodidad entre ambos parte de algo que sucede antes de que los personajes de Stiller y Grande se conozcan realmente. Eso además da pie a una situación bastante simpática que encaja de maravilla con lo que el público sabe sobre Greg, así que es un buen punto de arranque antes de que todo se vuelve más familiar y tenga bastante de grandes éxitos de la saga.

Dicho todo esto, 'Ahora los suegros son ellos' es una película que se vale de la incomodidad para crear un pasatiempo con clara vocación familiar. Ya sucedía en la primera entrega, donde las constantes meteduras de pata del protagonista servían como hilo conductor hasta la gran explosión que precedía al inevitable final feliz. Creo que no haga falta que os diga que exactamente lo mismo sucede aquí, pues Greg pasa de novio incomprendido a padre sobreprotector, pero siendo siempre fiel a sí mismo.

Eso es lo que ayuda a que la película fluya de forma satisfactoria, incluso cuando en ciertos momentos es evidente que están forzando un poco la máquina para hacer alguna gracia puntual. Es algo perfectamente comprensible y que al menos no da pie a desequilibrios extraños que dañen de forma irremediable al resultado final.

Eso sí, formalmente tampoco esperéis nada del otro mundo, pues pasamos de Jay Roach a John Hamburg ('Te quiero, tío'), quien resuelve la papeleta optando por hacer encajar de forma natural las diferentes situaciones cómicas que se van planteando. Ahí la escena del karaoke es especialmente graciosa, pero me temo que su efecto no va a ser el mismo si la desgastan demasiado durante la campaña promocional.

Al final, 'Ahora los suegros son ellos' es una película mucho más inocente de lo que podría parecer, algo que ya había sucedido con las anteriores entregas de la saga. Eso sí, la disfruté lo suficiente como para que luego me apeteciera volver a ver 'Los padres de ella' y definitivamente esta cuarta entrega no desmerece en absoluto. Lo único que realmente le falta es el factor sorpresa -y los regresos de Dustin Hoffman y Barbra Streisand, aunque fuese en un simple cameo-.

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