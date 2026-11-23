Ahora, los Óscar son una gala que se celebra por todo lo alto, el culmen cinéfilo del año, para la que hay desde programas especiales hasta un camino poblado por decenas de festivales y premios donde se juegan las estatuíllas del año, y emitido para millones de personas (muchas de nosotras trasnochando) a lo largo del mundo. Sin embargo, no siempre fue así. De hecho, hubo galas que se llegaron a prohibir para el público. Sí, tal y como suena.

Esta gala está retransmitida por... Nadie

Al principio, a nadie le importaban los Óscar. La primera gala fue una pequeña molestia para los ganadores que apenas duró 15 minutos, y solo se cubrió en los periódicos al día siguiente. En la segunda ceremonia, hubo hueco para una pequeña emisora local, la KNX de Los Angeles, que se interesó por cubrirla en directo: William C. DeMille otorgó el premio a 'La melodía de Broadway', todos se felicitaron y la tradición continuó hasta nueve años después.

Y es que muchos miembros de la Academia (piensa que por aquel entonces eran apenas 700) querían mantener al público fuera de la gala y mantenerlo como un evento privado. Así que tras la décima entrega de los premios en 1938 decidieron prohibir que la radio entrara a cubrirlos. Sin embargo, George Fischer, un reportero local de la radio local KHJ de Los Angeles, no estuvo dispuesto a dejar que fuera así.

Así, el 23 de febrero de 1939, el día de la ceremonia, el reportero irrumpió en la misma, se encerró en una cabina y pudo retransmitir la gala durante 12 minutos antes de que los guardias de seguridad echaran abajo la puerta y le escoltaran fuera del Biltmore Hotel, donde Frank Capra se daba varios premios a sí mismo gracias a su película 'Vive como quieras'. Las películas se consideraban aún un medio nuevo, y no hubo tanta polémica como uno podría imaginar, pero abrió el debate interno sobre si se debía permitir o no que los medios de comunicación supieran lo que pasaba ahí dentro.

De hecho, en medio de este debate, hubo dos galas más sin ningún tipo de cobertura en directo hasta que, por fin, CBS pudo retransmitir parcialmente la de 1942, en la que ganó 'Ciudadano Kane'. Finalmente, en 1944 por fin pudieron volver a narrar la ceremonia en directo, pero no para Estados Unidos: duró una hora y 42 minutos, y los oyentes de CBS (internacionalmente) y KFWB (localmente) pudieron escuchar cómo 'Casablanca' grabó su título con letras de oro en la historia de Hollywood.

El año siguiente, ABC Radio (entonces conocida como Blue Network) pudo emitir la gala completa para Estados Unidos, y ya en 1953 llegó la revolución cuando NBC recibió 100.000 dólares de la Academia (sí, has leído bien) a cambio de emitir la gala. En tan solo 14 años habían pasado de prohibir la radio a admitir a la televisión. The times a'changing.

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