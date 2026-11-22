Aunque la película 'Espartaco' ('Spartacus', 1960) se convirtió en una de las grandes epopeyas de Hollywood, con una recaudación millonaria, ganó cuatro premios Óscar y se ganó un lugar destacado en la historia del cine, Stanley Kubrick nunca terminó de reconciliarse con ella.

La película, protagonizada por Kirk Douglas y basada en la novela de Howard Fast sobre la rebelión de un esclavo contra el Imperio romano, supuso un punto de inflexión en la carrera del cineasta, pero también una de las experiencias más frustrantes de su trayectoria.

Stanley Kubrick nunca tuvo el control

Kubrick llegó al proyecto cuando el rodaje ya había comenzado, tuvo que convivir con las decisiones de su protagonista y productor, se enfrentó al director de fotografía y tuvo no pocas diferencias creativas con el guionista Dalton Trumbo. Al final, fue una película en la que no pudo ejercer el control que acabaría convirtiéndose en una de las señas de identidad de su cine.

Y aunque 'Espartaco' terminó siendo un éxito y una obra fundamental de su filmografía, el propio Stanley Kubrick llegó a considerarla una de sus experiencias más desagradables como director.

La idea de llevar 'Espartaco' al cine partió de Kirk Douglas, que después de quedarse sin el papel protagonista de 'Ben-Hur', que terminó interpretando Charlton Heston, decidió impulsar su propia epopeya histórica. Douglas se encargó de protagonizar y producir la película, mientras que Dalton Trumbo, uno de los guionistas perseguidos durante la época de la lista negra de Hollywood, escribió el guion.

Al principio, el proyecto estuvo en manos de Anthony Mann, conocido por sus westerns, pero sus diferencias con Douglas acabaron provocando su despido apenas una semana después de comenzar el rodaje. Stanley Kubrick, que ya había trabajado con Kirk Douglas en 'Senderos de gloria', fue entonces contratado para sustituirlo, cuando buena parte de la producción y de la estética de la película ya estaban en marcha.

El problema es que Kubrick estaba acostumbrado a controlar cada aspecto de sus películas y en 'Espartaco' se encontró con una producción en la que las decisiones no dependían exclusivamente de él. Douglas, como productor y protagonista, intervenía en determinadas escenas e incluso dirigía a otros actores fuera de cámara, y eso provocaba desencuentros entre ambos.

A esto se sumaron sus enfrentamientos con Russell Metty, director de fotografía, que defendía un estilo más espontáneo y orgánico mientras Kubrick prefería composiciones cuidadosamente estudiadas y repetir las tomas hasta conseguir el resultado que buscaba. El cineasta llegó a rodar escenas por su cuenta, dejando a Metty al margen de parte del trabajo, aunque este terminó ganando el Oscar a la mejor fotografía por la película.

Las diferencias también se extendían al propio significado de la historia. Kubrick quería utilizar la rebelión de Espartaco como una metáfora de la corrupción política y de los abusos de las clases dominantes, una lectura que conectaba con el contexto de la persecución ideológica y el Comité de Actividades Antiamericanas.

Pero Dalton Trumbo y Kirk Douglas defendían una versión más heroica y casi mítica del protagonista. Trumbo, que no podía participar abiertamente en la producción debido a la lista negra, llegó a redactar un informe de 13 páginas titulado 'Report on Spartacus' en el que expresaba sus preocupaciones por la manera en que Kubrick estaba alterando su guion y restando grandeza al personaje. El director buscaba precisamente lo contrario: alejarlo de esa idealización y convertirlo en alguien más humano.

La película también tuvo que enfrentarse a decisiones que afectaron a su contenido y a su legado. Una de las escenas más controvertidas mostraba a Marco Licinio Craso (Laurence Olivier) hablando con Antonino (Tony Curtis) sobre su preferencia por las ostras o los caracoles, una conversación que utilizaba la comida como metáfora de la sexualidad.

Craso acababa confesando que disfrutaba de ambos, en una alusión a su bisexualidad que resultaba especialmente atrevida para el Hollywood de la época. La escena fue eliminada y no se recuperó hasta 1991. Como el audio original se había perdido, las versiones restauradas recurrieron a una regrabación de Tony Curtis y Anthony Hopkins sustituyó a Laurence Olivier en el diálogo.

Años después, cuando Stanley Kubrick ya había desarrollado el estilo mucho más personal que caracterizaría películas como '2001: Una odisea del espacio', 'La naranja mecánica', 'Barry Lyndon' o 'El resplandor', el cineasta no ocultó su malestar por lo que había vivido durante el rodaje de 'Espartaco'. En una entrevista, explicó:

"Espartaco fue la única película sobre la que no tuve control y, en mi opinión, no mejoró por ello. En realidad, todo se redujo a que hay miles de decisiones que tomar, y si no las tomas tú mismo, y si no estás en sintonía con quienes las toman, se convierte en una experiencia muy dolorosa, como así fue. Obviamente, dirigí a los actores, compuse los planos y edité la película, así que, dentro de las limitaciones de la historia, intenté hacer lo mejor que pude."

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