Stanley Kubrick, sobre la película más infravalorada de su carrera: "Simplemente sentía que la gente no la entendía"

Stanley Kubrick dirigió solamente 13 películas a lo largo de toda su carrera, pero la gran mayoría de ellas están consideras grandes obras. Eso sí, no todas recibieron el mismo tratamiento en el momento de su estreno y hay una que consideraba como su obra más infravalorada: 'Barry Lyndon'.

La gente se "aburría" con 'Barry Lyndon'

Es cierto que el aprecio hacia 'Barry Lyndon' ha ido creciendo con el paso de los años, pero seguía sin ser tan fuerte cuando Kubrick falleció de forma inesperada en marzo de 1999. Pocos meses después de su muerte, el guionista y director John Milius desveló lo siguiente en The New York Times:

Era muy vulnerable a las críticas y a si una película era un éxito o no. No se sentía del todo cómodo con 'Barry Lyndon'. Simplemente sentía que la gente no la entendía.

El autor de 'Conan, el bárbaro' seguía diciendo que "A la gente le aburría. Creo que después de esa película sintió que nadie le iba a dejar volver a hacer una película. Al parecer, lo único que realmente le molestó fue el fracaso comercial de 'Barry Lyndon'. Después hizo 'El Resplandor'. Recuerdo que Jack Nicholson dijo en aquel momento: Me alegro de haberla acabado. Fue un trabajo duro".

De hecho, su reacción al pinchazo comercial de 'Barry Lyndon' fue centrarse en buscar otro proyecto que creyera que tuviera su éxito garantizado. Eso le llevó a leer infinidad de novelas de terror hasta que el libro de Stephen King le enganchó lo suficiente como para decantarse por ese título. ¿Por qué terror? Seguramente porque en su momento había rechazado 'El exorcista' antes de decantarse por 'Barry Lyndon'.

Pese a que no contó tampoco en su momento con el mismo respaldo crítico que tiene ahora, 'El resplandor' sí que funcionó muy bien en taquilla. De hecho, solamente en Estados Unidos recaudó 49 millones de dólares cuando su presupuesto había sido de 19.

