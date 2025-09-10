"La película más aterradora que he visto". Para Stanley Kubrick esta obra maestra del thriller da más miedo que 'El resplandor'

Muchos coinciden en que 'El resplandor' es una de las mejores películas de terror de la historia del cine. Es cierto que a Stephen King nunca le gustó demasiado la adaptación que hizo Stanley Kubrick, pero eso no quita para que sea un título muy bien considerado. Eso sí, el director tenía muy claro que había un thriller estrenado en 1988 que convertía a su película en "un juego de niños".

Dirigida por George Sluizer, 'Desaparecida' es una coproducción entre Francia y Holanda que cuenta la historia de Rex y Saskia, una pareja de vacaciones. Un día ella desaparece sin dejar rastro en una gasolinera y él dedica los siguientes tres años a intentar dar con ella. Su misión parece abocada al fracaso, pero empieza a recibir postales de alguien que promete explicarle lo que sucedió con su amada, pero las condiciones que va a poner para ello son bastante especiales.

"Era el mayor fan de la película"

'Desaparecida' fue un éxito instantáneo, hasta el punto de que Hollywood hizo todo lo posible por sacar adelante una nueva versión inglés de esta adaptación de la novela de Tim Krabbé. Para ello volvió a contar con los servicios del propio Sluizer tras las cámaras, pero el resultado final fue claramente inferior por mucho que en su reparto tengamos a Jeff Bridges, Kiefer Sutherland o Sandra Bullock.

Eso sí, la fuerza de la película de 1988 sigue siendo indiscutible, algo que el propio Kubrick confesó a Sluizer, tal y como este último aclara en una entrevista concedida a The Criterion Channel:

"Vio la película y, para mi gran alegría, era el mayor fan de la película. Afirmó haberla visto al menos diez veces. Me llamó cuando estaba trabajando en Los Angeles y hablamos de la película plano a plano. Recuerdo que me dijo: 'Esta es la película más aterradora que he visto en mi vida'. Y le respondí: '¿Has visto El Resplandor?'. Me dijo: 'Comparada con 'Desaparecida', 'El Resplandor' es un juego de niños y no da miedo en absoluto."

Si os habéis quedado con ganas de ver 'Desaparecida' tras descubrir lo mucho que le gustaba a Kubrick, os informo de que la tenéis disponible en streaming a través de Filmin. Por mi parte, creo que se trata de una gran película con un componente retorcido que convierte su visionado en una experiencia de lo más recomendable.

