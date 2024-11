"No sabía en lo que me estaba metiendo": cuarenta años después de su gran protagónico, este niño actor confiesa como fue participar en una cinta de terror

Bien dicen que, una buena experiencia nunca se olvida, y menos cuando una de las pocas apariciones en el cine que has tenido en tu carrera, es junto a un grande de la dirección de películas de terror, tal como le pasó a un actor infantil que, en su momento, no sabía que estaba formando parte de una de las mejores historias de terror de la historia del cine.

Danny Lloyd, quien interpretó al joven Danny Torrance en 'El Resplandor' (1980), dirigido por Stanley Kubrick, tuvo un camino curioso tras su participación en esta icónica película de terror. Lloyd, nacido el 1 de octubre de 1972, tenía solo seis años cuando protagonizó el filme. Su actuación fue notable por la intensidad de las escenas, sin embargo, para protegerlo, Kubrick se aseguró de que Lloyd no se diera cuenta de que estaba filmando una película de terror, por lo que muchas de las escenas más perturbadoras se filmaron con ediciones cuidadosas para proteger al niño.

Después de El Resplandor, Lloyd tuvo solo otra aparición actoral menor en un telefilme llamado 'Will: G. Gordon Liddy'. Sin embargo, decidió no continuar con una carrera en el mundo del cine. En entrevistas, ha mencionado que disfrutó su experiencia como actor, pero que no era algo que quisiera hacer a largo plazo.

Lloyd llevó una vida normal lejos de los reflectores, concentrándose en sus estudios y eventualmente convirtiéndose en profesor de biología en un colegio comunitario de Kentucky, Estados Unidos. Aunque se alejó de la actuación, conserva varios recuerdos de su tiempo trabajando con Kubrick y de su participación en 'El Resplandor', sin embargo, no todos ellos muy positivos.

Durante las grabaciones, cuando tenía cinco años, Lloyd no tenía ni idea de que estaba participando en una película de terror, ya que Kubrick decidió no contarle la trama y éste pensó que se trataba de "el drama de una familia que vivía en un hotel".

"Stanley era genial", comentó en una reciente entrevista para The Guardian. "Recuerdo que jugaba a la pelota conmigo, cosas así. Era un tipo grande con barba, pero no recuerdo haber tenido miedo de él ni haberme intimidado ni nada por el estilo". A diferencia de la experiencia de la actriz Shelley Duvall, Lloyd tiene buenos recuerdos del rodaje: como el de comer sándwiches de mantequilla de maní con Lisa y Louise Burns, las gemelas que interpretaron a las espeluznantes hermanas Grady; además de jugar en una búsqueda de huevos que Kubrick organizó en Pascua para los niños involucrados en el rodaje.

"Lo esperé, pero nunca llegó"

Si nos ponemos a recordar la película, inmediatamente se nos viene a la mente la secuencia del pequeño Danny montado en el triciclo por los pasillos del Overlook, una secuencia que emocionó tanto al pequeño actor, que incluso pidió al director que le permitieran quedarse con el vehículo después de terminar la grabación.

"Lo estuve esperando y esperando, un miembro de la producción me prometió enviarme el triciclo, pero nunca llegó", además, el propio actor desmiente que haya estado presente en la grabación de la icónica escena en donde Jack Nicholson rompe la puerta con el hacha "Sí, lo vi, pero no en la escena real de '¡Aquí está Johnny!' Jack estaba en el pasillo con el hacha. Se estaba divirtiendo y haciendo tonterías. Creo que tenía un hacha de plástico. Mis padres estaban allí y nos reíamos. Eso no dio miedo".

