Shelley Duvall contó la intensa experiencia de rodar con Stanley Kubrick: "Tenía que llorar 12 horas al día, cinco o seis días a la semana durante meses"

Conocido por su meticuloso y a menudo obsesivo estilo cinematográfico, Stanley Kubrick era conocido por llevar al límite a sus actores. La experiencia de Shelley Duvall demostró que esta reputación era más que acertada. En su interpretación de Wendy Torrance en 'El resplandor', tuvo que mostrar todo el miedo miedo y ansiedad posible, un reto que el director abordó con la máxima seriedad, implacable con su bienestar en el set de rodaje.

Una experiencia tortuosa

En 2022, The Mirror informó de que la estrella habló abiertamente de su terrible experiencia en el libro de David Hughes The Complete Kubrick, revelando el coste emocional de soportar un nivel tan alto de angustia. En aquel momento se sinceró:

"De mayo a octubre, estuve muy mal de salud porque el estrés del papel era muy grande. Stanley me presionó y me empujó más de lo que nunca me habían presionado. Es el papel más difícil que he tenido que interpretar".

La interpretación de Duvall de una madre aterrorizada que lucha por proteger a su hijo de su marido desquiciado sigue siendo uno de los elementos más inquietantes e inolvidables de la película. Desgraciadamente, la propia actriz quedó atormentada por la experiencia en un sentido mental y emocional, por escenas como del bate de béisbol en la escalera. En una retrospectiva de su carrera realizada en 2021 por THR, la actriz lloró al ver la escena:

"Lloro porque filmamos eso durante unas tres semanas. Todos los días. Fue muy duro. Jack era tan bueno - tan malditamente aterrador. Sólo puedo imaginar cuántas mujeres pasan por este tipo de cosas".

Es difícil no empatizar con Duvall cuando el director da instrucciones a los miembros del equipo con frases como "no simpaticéis con Shelley... No le ayuda". En la mítica escena del hacha, uno de los momentos más terroríficos del cine de terror, el director fue especialmente brutal. El rodaje de ese momento duró tres días enteros, en los que Shelley tuvo que mostrar repetidamente una histeria intensa para cumplir los requisitos de Kubrick:

"El personaje de Jack Nicholson tenía que estar loco y enfadado todo el tiempo. Y en mi personaje, tenía que llorar 12 horas al día, todo el día, los últimos nueve meses seguidos, cinco o seis días a la semana".

