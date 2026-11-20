El reciente fichaje de Robert Pattinson para convertirse en el sucesor de Daniel Craig como el agente 007 ha generado multitud de reacciones. También ha servido para que resurjan declaraciones que Pattinson hizo en el pasado sobre James Bond, siendo especialmente valiosa una en la que se moja sobre cuál es para él la mejor película de la franquicia.

Pattinson se decantó por '007 al servicio secreto de su Majestad', la única película de la saga con George Lazenby interpretando al famoso espía británico. Curiosamente, esa también es la aventura de James Bond favorita de Christopher Nolan, siendo un largometraje que ha ido ganando adeptos con el paso de los años.

"Es el Bond más guay"

En el caso del protagonista de 'The Batman 2', Pattinson asegura que "es la mejor película. A George Lazenby nunca se le reconoce el mérito que se merece; me pareció genial. Es curioso que solo haya hecho una. Nadie reconoce que es el Bond más guay". Además, el actor también destaca el final de '0007 al servicio secreto de su Majestad' como su escena favorita de la franquicia basada en las novelas de Ian Fleming.

Esto también da especial relevancia al hecho de que el propio Lazenby, que cuenta actualmente con 87 años, ha grabado un mensaje tras el fichaje de Pattinson como el nuevo James Bond: "Robert, bienvenido al club más exclusivo del mundo. Pero recuerda disfrutar. A ver si tienes un momento de 'esto nunca le pasó al otro tipo'. ¡Te deseo lo mejor, amigo!"

Un detalle destacable del mensaje de Lazenby es la referencia directa que hace al momento durante el arranque de '007 al servicio secreto de su Majestad' en el que rompía la cuarta pared tras rescatar a una mujer y ver cómo se va sin tan siquiera darle las gracias. Es entonces cuando su Bond decía esa frase en referencia a la primera iteración del personaje con el rostro de Sean Connery.

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