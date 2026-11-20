La relación entre Galadriel, Celeborn y Sauron se ha convertido en uno de los focos de mayor tensión de la tercera temporada de 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder'. El reencuentro entre la elfa y su marido, después de un larguísimo periodo de separación, no solo tiene consecuencias emocionales para ambos. También despierta una reacción en el Señor Oscuro que deja una pregunta en el aire: ¿está celoso de Celeborn?

Los episodios quinto y sexto de la temporada profundizan en esta particular tensión sentimental. Después de escapar de la prisión de Gundabad en el cuarto capítulo, Celeborn (Jamie Campbell Bower) consigue reencontrarse con Galadriel (Morfydd Clark). Sin embargo, la tranquilidad del momento dura poco. Sauron (Charlie Vickers) descubre que el elfo no solo seguía vivo, sino que había permanecido encerrado en una de sus propias prisiones y acaba de escapar.

La expresión del Señor Oscuro al recibir la noticia ha dado pie a diferentes interpretaciones. ¿Se trata de simple enfado por una fuga inesperada o hay algo más personal detrás de su reacción? El propio Charlie Vickers ha preferido no cerrar la puerta a ninguna posibilidad.

"Creo que podrían ser ambas cosas. La belleza de Sauron en la serie está precisamente en esa ambigüedad: a veces ves algo y puedes interpretarlo de varias maneras", ha explicado el actor en una entrevista con TheWrap. También ha señalado que Galadriel posee algo que Sauron necesita y que descubrir que Celeborn sigue vivo le pilla desprevenido.

Amor y poder

Pero el conflicto va más allá de una posible rivalidad amorosa. Sauron termina capturando a Celeborn y lo utiliza como señuelo para conseguir que Galadriel salga a su encuentro. Una estrategia que acompaña con una frase bastante reveladora: "Ella vendrá a ti, vendrá por mí".

Para Vickers, el comportamiento de su personaje tiene más que ver con el ego y el poder que con los celos convencionales. "Si no es celos en el sentido humano, hay más bien una cuestión de ego. Es una dinámica de poder y un intento de imponer su dominio, de reafirmarse", ha aclarado.

Celeborn también tiene mucho que procesar. Tras pasar mil años prisionero, Jamie Campbell Bower ha querido construir un personaje que conserve cierta luz y alegría, aunque sin ocultar las heridas de una experiencia tan prolongada.

Sauron en 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder'

El actor también se ha preguntado cómo podía experimentar los celos alguien perteneciente a una raza inmortal. "Me pregunté si Sauron había entrado en ese espacio que Galadriel y Celeborn habían conservado para ellos. Charlie lo describió como algo cósmico", ha comentado.

Bower considera que el amor puede manifestarse de muchas formas, pero también que Celeborn debe ser capaz de comprender el sufrimiento de su esposa: "Tiene que poder ver el dolor que todo esto le ha causado a Galadriel. Se trata de dejar espacio para lo que él pueda estar sintiendo, pero también de verla plenamente y comprender lo que ha vivido".

Así, 'Los anillos de poder' plantea un triángulo que no responde necesariamente a los códigos románticos tradicionales. Entre la obsesión de Sauron, los sentimientos de Galadriel y el regreso de Celeborn, la serie explora una conexión mucho más compleja, donde el amor, el poder y la necesidad de control parecen estar inevitablemente entrelazados.

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