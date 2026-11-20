El pasado fin de semana estuvo marcado por las sorpresas y los cambios en el status quo de la taquilla española, que cerró el ejercicio con unos decentes —sin más— 4,43 millones de euros recaudados a través de cerca de 580000 espectadores, y que, por primera vez en ocho semanas, vio a 'La bola negra' descender a la segunda posición superada por la inesperada irrupción de 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad' en el número uno.

El largometraje de Ti West protagonizado por Johnny Depp debutó con 0,85 millones de euros, superando a la película de los Javis por casi 200000 euros. No obstante, la gran alegría, más allá de ver a 'Wild Horse Nine' colándose en el Top 5 con lo más visto, ha sido el aumento de la recaudación de 'Ruega por nosotras', que experimentó una subida en torno al 11 % en su segunda semana en cartel, demostrando la buena forma del cine español.

‘POSICIÓN PELÍCULA TAQUILLA RECAUDACIÓN TOTAL SEMANAS PUESTO ANTERIOR 1 SCROOGE Y LOS FANTASMAS... 858.672 € 858.672 € 1 — 2 LA BOLA NEGRA 674.690 € 39.721.138 € 8 1 3 EL GATO CON SOMBRERO 548.535 € 472.216 € 2 2 4 RUEGA POR NOSOTRAS 520.964 € 1.409.242 € 2 3 5 WILD HORSE NINE 359.279 € 359.279 € 1 —

Los estrenos del 20 de noviembre de 2026

En lo que respecta a las novedades que van a entrar en la pugna por hacerse con un trozo del pastel a partir del 20 de noviembre, está claro que el estreno con más potencial para devorar a la competencia es la mediática 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'. Francis Lawrence regresa a la franquicia de adaptaciones literarias de la mano de Joseph Zada, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jessi Plemons y un buen puñado de intérpretes de primera línea en una precuela tan ambiciosa como cabría esperar.

En las antípodas de esto, a menos en lo respecta a su potencial impacto en el box office patrio, encontramos una de las cintas más celebradas de la temporada festivalera. Se titula 'Rose', está dirigida por el realizador austriaco Markus Schleizner y cuenta con un arma no tan secreta infalible: una Sandra Hüller que continúa reivindicándose como una de las mejores actrices de su generación tras conquistar la Berlinale con su papel en este drama ambientado en el siglo XVII sobre los privilegios históricos de género.

Por otro lado, el cine español golpea con fuerza con tres propuestas tan variopintas como dignas de nuestra atención, comenzando por 'El director'. Dani de la Orden sigue sin pisar el freno y vuelve a la carga con un cóctel de drama, thriller y biopic protagonizado por David Verdaguer que rasca en los rincones más turbios del periodismo adaptando el libro escrito por David Jiménez sobre su experiencia como director del diario El Mundo.

Junto a ella, 'El mal padre' de Alberto Bueso vuelve a demostrar el talento de Eduard Fernández con una dramedia sobre la paternidad que encuentra su principal virtud en las interpretaciones; mientras que 'Citas: La película' intentará replicar el éxito de la serie de televisión de Pau Freixes con una comedia romántica concebida bajo la batuta de Gemma Ferraté y con Natalia Verbeke encabezando su reparto.

Puede que el estreno más especial de la semana sea el de 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma' —toma título—, que supone el regreso de Jane Schoenbrun, una de las voces más únicas del cine de género actual, tras dos fantásticas rarezas como 'We're All Going to the World's Fair' y 'El brillo de la televisión'. Hannah Einbinder y Gillian Anderson protagonizan esta gozosa vuelta de tuerca al slasher en clave metafílmica y queer.

Los estrenos destacados de la semana los completan la cinta animada 'Iron Boy', la comedia francesa 'Ooh La La! ¿Quién lo hubiera pensado?', el drama de Luis Arranz 'Hechos probados', la comedia británica 'Virginia Woolf: Noche y día' y los documentales 'Con Hasan en Gaza', 'Diarios de Ozu' y 'Sucia', este último ganador del Premio del Público en la sección documental del Festival de Málaga y del Gran Premio del Jurado en el Sheffield DocFest 2026.

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La imagen de la semana

¿Creías que no ibas a volver a leer el nombre de Robert Pattinson en esta edición de Espinofrenia? Por supuesto que no, y espero que la semana que viene siga estando yo detrás del teclado y que el británico no me haya robado el trabajo, porque parece que se está convirtiendo en la Carlota Corredera de Hollywood para desgracia de actores como Nicholas Hoult, a quien ya ha levantado los papeles de James Bond y Bruce Wayne. Está claro que nuestro Rob ya es el hombre de las mil caras, pero la cosa no ha hecho más que empezar.

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