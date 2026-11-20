La tercera temporada de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' está mostrando una faceta especialmente inquietante de Sauron (Charlie Vickers). El Señor Oscuro no solo quiere hacerse con el control de la Tierra Media, sino que parece disfrutar profundamente de la idea de someter a los demás a su voluntad. Así lo demuestra en el sexto episodio, durante su interrogatorio a Celeborn (Jamie Campbell Bower), cuando explica sin demasiados rodeos qué le proporciona verdadera felicidad.

Una conversación que permite entender mejor las motivaciones del gran villano de la historia de Tolkien y que va mucho más allá de su ambición por conseguir el Anillo Único. Porque, aunque su objetivo pueda parecer similar al de su antiguo maestro Morgoth, existe una diferencia fundamental entre ambos: mientras uno quería corromper y destruir toda la creación, Sauron siempre ha estado obsesionado con imponer su propio orden. Y los Anillos de Poder son la herramienta perfecta para conseguirlo.

Sauron no quiere destruir la Tierra Media

En el quinto episodio de la temporada, Sauron ya había anticipado que estaba a punto de descubrir algo capaz de cambiar el destino de todos. Sin embargo, es durante el sexto cuando sus verdaderas intenciones quedan mucho más claras. Mientras interroga a Celeborn sobre los secretos de la forja de los Anillos de Poder élficos, este le pregunta por qué está tan obsesionado con conseguirlos.

La respuesta del Señor Oscuro es perturbadora: "Me traerá la dicha". A continuación, explica que su mayor satisfacción consiste en experimentar ese instante en el que los demás se someten por completo a su voluntad. No se trata únicamente de conseguir poder, sino del placer que obtiene al ejercerlo sobre otros.

Esta obsesión tiene sus raíces en la propia naturaleza de Sauron. Como explica Tolkien en 'El anillo de Morgoth', su principal virtud -y también el origen de su caída- era su amor por el orden y la coordinación, así como su rechazo a cualquier forma de confusión o conflicto innecesario.

En un principio, esa inclinación estaba relacionada con su deseo de organizar y mejorar el mundo, pero terminó convirtiéndose en una necesidad de controlar todo cuanto le rodeaba. Sauron no empezó siendo una criatura interesada exclusivamente en la dominación: su corrupción consistió, precisamente, en transformar una aspiración que podía tener algo de bondad en una voluntad absoluta de imponer sus propias ideas.

Ahí está la principal diferencia con Morgoth, su antiguo maestro. El primer Señor Oscuro quería corromper la creación y destruir aquello que no podía someter. En 'El Anillo de Morgoth', Tolkien explica: "Para dominar Arda, Morgoth dejó que la mayor parte de su ser se fusionara con los componentes físicos de la Tierra".

Su objetivo era extender su influencia por toda la existencia, hasta el punto de que el propio mundo quedara impregnado de su maldad. También odiaba la voluntad independiente de los demás y, según el autor, "su único objetivo final era su destrucción". Sauron, en cambio, nunca llegó a ese nivel de nihilismo. No quería acabar con Arda, sino someterla.

Tolkien explica que Sauron quería controlar a los habitantes de la Tierra Media, no destruir el mundo que habitaban. Como era menos poderoso que Morgoth, tampoco podía impregnar toda Arda con su propia esencia, pero encontró otra manera de conseguir su propósito. El libro señala: "Pues eran las criaturas de la tierra, en sus mentes y voluntades, a quienes [Sauron] deseaba dominar". De ahí nace su interés por los Anillos de Poder.

Sin embargo, esa búsqueda de orden acaba convirtiéndose en una obsesión que pierde cualquier propósito original. 'El Anillo de Morgoth' describe cómo "sus planes, la idea surgida de su mente aislada, se convirtieron en el único objeto de su voluntad, y en un fin en sí mismo, el Fin". Esa es también la contradicción que define al personaje: Sauron habla de paz y organización, pero su idea de un mundo perfecto implica que todos los seres estén sometidos a él.

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