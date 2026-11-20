"¿Por qué no hiciste nada?". Esa es la pregunta que tuvo que escuchar Bàrbara Mestanza cuando decidió contarle a su entonces pareja que años atrás había sufrido una agresión sexual. Una frase sencilla, pero cargada de prejuicios machistas, que volvía a colocar sobre sus hombros la responsabilidad de lo ocurrido. Como si la víctima tuviera que justificar por qué no reaccionó de otra manera, por qué no se defendió o por qué tardó tanto en hablar.

Aquel comentario marcó un antes y un después para la actriz, que comprendió hasta qué punto incluso algunos hombres que se consideran progresistas siguen sin entender lo que atraviesan las mujeres que sufren este tipo de violencia. De esa experiencia nace 'Sucia', el documental que Mestanza ha escrito, protagonizado y dirigido junto a Marc Pujolar, y que llega a los cines españoles el 20 de noviembre, a las puertas del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Señalar un problema colectivo

La película reconstruye el largo proceso que comenzó en 2015, cuando la actriz sufrió abusos sexuales durante una sesión de masajes, y que continuó durante años entre el miedo, la ansiedad, la rabia y la búsqueda de justicia. Pero no se limita a contar una historia personal: también pone sobre la mesa la culpabilización de las víctimas, las dificultades para denunciar y el coste emocional y económico de enfrentarse a un proceso judicial.

Mestanza convierte así su propia experiencia en una obra en la que el teatro, la escritura y el cine aparecen como herramientas para intentar sanar una herida y, sobre todo, abrir una conversación que va mucho más allá de su caso.

'Sucia' parte de una vivencia muy concreta, pero su intención es ampliar el foco y cuestionar la manera en que la sociedad sigue juzgando a quienes sufren violencia sexual. La película desmonta la idea de que existe una forma correcta de comportarse después de una agresión y pone en cuestión el concepto de la buena víctima: esa figura que parece obligada a reaccionar según las expectativas de los demás para que su relato resulte creíble.

Mestanza se muestra sin filtros y recorre las distintas etapas de su experiencia, desde el momento de la agresión hasta la decisión de denunciar y enfrentarse a su agresor. En ese camino también aparecen las personas que la acompañaron, como su madre, sus amigas y su pareja, cuyo apoyo fue fundamental para seguir adelante.

Uno de los aspectos más interesantes del documental es que no esquiva las dificultades prácticas de denunciar. La película muestra el desgaste que supone enfrentarse a las preguntas de un juicio, revivir una experiencia traumática y asumir los gastos que implica buscar justicia. Incluso incorpora carteles que van indicando el coste económico de cada paso, una manera muy gráfica de recordar que el acceso a la reparación también depende de los recursos de los que disponga cada persona.

La narración, además, encuentra momentos de tensión casi propios de un thriller cuando Mestanza intenta localizar al hombre que la agredió, rastrea teléfonos o busca el lugar donde sucedieron los hechos a través de Google Maps. Sin perder de vista la gravedad de lo que cuenta, también deja espacio para el humor, que funciona como una forma de resistencia frente al miedo.

La dimensión colectiva del relato queda especialmente clara en sus imágenes finales, acompañadas de unas cifras difíciles de ignorar: según los datos que recoge el documental, 400.000 personas han sido víctimas de violencia sexual, solo un 5 % denuncia y, entre quienes lo hacen, apenas un 9,7 % consigue una sentencia condenatoria contra su agresor. Son números que ayudan a entender por qué 'Sucia' no puede quedarse en la historia individual de su protagonista.

El arte como forma de reparación

Antes de convertirse en película, 'Sucia' fue una obra de teatro con la que Mestanza empezó a explorar y compartir lo ocurrido. La interpretación y la escritura le permitieron poner palabras a una experiencia que durante mucho tiempo estuvo marcada por la ansiedad y la obsesión por encontrar respuestas.

La actriz llegó a explicar que pasó diez años pensando en su agresor y en la necesidad de tenerlo delante, no solo para preguntarle por qué lo había hecho, sino también para demostrarle que seguía viva. El documental recoge ese recorrido y muestra cómo el arte puede transformar el dolor y la rabia en algo que ayude a otras personas a reconocer sus propias experiencias.

La película tampoco pretende cerrar la conversación cuando aparecen los créditos. Al final, un código QR invita al público a compartir sus propias vivencias, prolongando fuera de la pantalla el diálogo que propone la cineasta. 'Sucia' se estrena en salas el 20 de noviembre, coincidiendo con los días previos al 25N, y llega con la intención clara de recordar que la violencia sexual no es un problema individual y que ninguna víctima debería tener que justificarse por no haber reaccionado como los demás esperaban.

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