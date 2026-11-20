Para ser “una serie sobre nada” acabó consiguiéndolo todo. ‘Seinfeld’ sigue siendo una de las sitcoms más veneradas e hilarantes de la historia de la televisión gracias al ingenio de sus situaciones y el carisma de su reparto. Durante su emisión fue todo un fenómeno, pero desde entonces no ha dejado de tener tirón.

La muestra está en la morterada de dinero que Netflix soltó para poder tener la serie en su plataforma, alrededor de los 500 millones de dólares. Una impresionante cantidad de la que parte de su reparto no se beneficia realmente. Al menos, Jason Alexander afirmó que no iba a recibir un céntimo de ese impresionante acuerdo.

El actor que dio vida a George Costanza, un trasunto de Larry David, ya asumió hace tiempo que otros se iban a beneficiar más de la serie que él. Y no es sólo el propio Jerry Seinfeld o David, sino la NBC. La cadena hacía millones anualmente no sólo por emitir la sitcom, sino también por sindicarla a otras cadenas. Un proceso habitual en aquella época donde las series se pasaban por otros sitios a cambio de generosas sumas, parte de las cuales iban a un reparto que podía sostenerse con regalías de la sindicación si se pasaban un periodo sin trabajar.

Pero ‘Seinfeld’ se trató de otra manera. El reparto no recibía un porcentaje de esos acuerdos de sindicación, y les eran negados cuando intentaron reclamarlos al volverse la sitcom un éxito. Alexander y el resto además se enfrentaban al riesgo de encasillarse por estar tanto tiempo haciendo los mismos personajes, por lo que cuando sus contratos estuvieron a punto de expirar decidieron hacer reclamaciones bastante pertinentes.

Un millón muy caro

Los actores principales reclamaron que, si no iban a tener una parte de los cuantiosos ingresos generados a posteriori por la serie, los iban a recibir por adelantado. Todos pidieron inicialmente un millón de dólares por episodio, una cifra mareante que la NBC rechazó de plano. Pero la serie tenía que seguir, así que se llegó a un acuerdo más aceptable para la cadena: 600.000 dólares por episodio.

Un acuerdo que, según el propio Alexander contó en una entrevista con Charlie Rose, “fue perjudicial para la televisión”. A raíz de su pelea pública, las estrellas de series menos exitosas empezaron a reclamar más dinero por adelantado, renunciando en buena parte a las regalías posteriores. En 1998 se hizo algo histórico cuando Helen Hunt y Paul Reiser consiguieron un millón por episodio de ‘Loco por ti’.

Tenía sentido pagar cifras altas para actores de series que estaban teniendo éxito, pero Alexander considera que el pago por adelantado ha terminado funcionando en detrimento para los actores, que ya podían depender menos de la sindicación y los ingresos residuales para sostenerse. El resultado son decisiones más conservadoras, menos arriesgadas, tanto para intérpretes como para la creación de series. Es algo que es complicado de revertir con el streaming siendo el factor dominante y con su economía siendo más opaca, pero esto último no lo pudo predecir tampoco Jason.

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