George Costanza de 'Seinfeld' es uno de los personajes más míticos de la televisión, pero Jason Alexander estuvo a punto de dejarnos sin él

Desagradable y egoísta hasta niveles insospechados, el George Costanza de 'Seinfeld' es, sin duda, uno de los personajes más míticos de la historia de la comedia televisiva. Sin embargo, casi nos quedamos sin él ya que Jason Alexander estuvo a punto de abandonar la serie en su temporada 3.

Si bien nos cuesta imaginar la comedia cocreada por Larry David y el propio Jerry Seinfeld sin uno de los cuatro protagonistas, esto empezó a causar ciertos dolores de cabeza a los guionistas, que no encontraban el modo de equilibrar la presencia de Elaine, Kramer, Jerry y George.

Y eso empezó a tocar la moral a varios de los actores, que empezaron a ver que no tenían suficiente tiempo de pantalla. Quizás el que más guerra dio, hasta el punto de lanzar un ultimátum fue Jason Alexander, quien tras ver que había algún que otro episodio en el que no salía se acercó a Larry David y le dijo: «Si me vuelves a quitar, hazlo permanentemente.»

Esto ocurrió durante una lectura de guion de la temporada 3, emitida entre 1991 y 1992. Ya durante la temporada 2 presenciamos cómo la trama giraba bastante en torno a la relación entre Jerry y Elaine y 'El bolígrafo' (3x03), donde ambos iban a Florida y no aparecían ni George ni Kramer en ningún momento del episodio, fue la gota que colmó el vaso.

Un cuarteto complicado

David intentó explicar lo difícil que es intentar tratar a cada personaje cada semana de manera equitativa, a lo que Alexander replicó: «No me cuentes tus problemas. Si no me necesitas aquí, no quiero estar aquí.» Su idea era, si las cosas se torcían, volver al teatro donde había tenido una carrera de relativo éxito. Es más, justo antes de 'Seinfeld' había ganado un Tony a mejor actor en un musical.

Afortunadamente las cosas se calmaron y Larry David y compañía encontraron el modo de hacer funcionar todo en una época en la que NBC, su cadena, no estaba demasiado contenta con la serie por lo poco convencional que resultaba. De hecho episodios como el del restaurante chino de la temporada 2 causaron cierto malestar entre los ejecutivos.

Esto, junto con otros "dramas" fuera de escenario y luchas internas entre trabajadores de la cadena y estudio componían un momento delicado cara a decidir el futuro de 'Seinfeld'. Menos mal que es durante esta misma entrega cuando la serie encontró su punto dulce antes de ya volverse el fenómeno que fue a partir de la temporada 4.

Coincidentemente, algunas de las grandes tramas de George Costanza, incluyendo su trabajo en los Yankees, o su relación con Susan (Heidi Swedberg) las encontramos a partir de entonces. Por cierto, a Jason Alexander le nominaron siete años consecutivos como mejor actor secundario en los Emmy, desgraciadamente no ganó ninguno.

